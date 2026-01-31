«Cent minutes de football ne pourront jamais abîmer mille ans de relation…entre le Sénégal et le Maroc» (Cheikh Tidiane Gadio)

CENT MINUTES DE FOOTBALL NE POURRONT JAMAIS ABIMER MILLE ANS DE RELATIONS FUSIONNELLES ENTRE LE SÉNÉGAL ET LE MAROC !

Il est solidement établi par les historiens que les Almoravides, précurseurs de l’émergence de la fierté africaine connue sous le nom de « Royaume du Maroc » et fondateurs de la ville emblématique de Marrakech, ont atteint la région du Fleuve Sénégal au milieu du XIème siècle établissant des contacts directs avec le Royaume du Tékrour situé le long du Fleuve Sénégal, un des précurseurs de la grande nation africaine, elle aussi emblématique, appelée aujourd’hui « le Sénégal ».

C’est ainsi que les Almoravides auraient contribué à l’islamisation des élites du Tékrour et bâti une alliance au point d’intégrer une partie des élites du Tékrour dans le Mouvement almoravide.

Adossé sur une telle référence historique, les Ministres des Affaires étrangères du Sénégal et du Maroc ont eu raison de promouvoir la belle formule : « Mille ans de lune de miel sans fin entre le Sénégal et le Maroc, ce ne peut être qu’une bénédiction et une volonté du Seigneur! ».

Tous mes nombreux amis, à travers le Maroc et à travers l’Afrique voire le Monde, m’ont félicité pour la victoire historique de la talentueuse et séduisante équipe du Sénégal, mais presque tous ont terminé nos échanges par cette forte interpellation « Désolé pour toi, ta célébration sera de très courte durée car on connait tous ton attachement viscéral à l’amitié sénégalo-marocaine et au Panafricanisme. Parle, agis, aide à apaiser et à remettre la compétition sportive à sa place, le football en particulier est un jeu devenu trop puissant qui sait parler à nos pires instincts ! »

En effet, on connait les démons qui se cachent souvent dans les passions liées au Football et les réactions toxiques peuvent -grâce à la capacité de nuisance foudroyante des fameux réseaux sociaux- tenter de nuire à une relation unique en Afrique entre deux pays qui ont dépassé l’amitié pour atteindre de très longue date le statut si envié en diplomatie de « pays alliés » et de « pays complices » .

Tout en acceptant avec humilité une telle tâche, j’avais néanmoins précisé que la voix de la raison l’emporte rarement au moment où surgit brutalement la terrible force des passions exacerbées et déchainées. Toutefois et puisque tous les problèmes ont une durée de vie, il fallait donner un peu de temps au temps, pour laisser les forces négatives s’épuiser dans une bataille vaine qu’elles ont engagée et par la suite essayer de monter en puissance pour les remettre à leurs places et faire quelques rappels que Tous les Sénégalais raisonnables et Tous les Marocains raisonnables doivent sauvegarder et chérir de toutes leurs forces.

Est-il utile de rappeler la puissance des liens spirituels qui font de la ville marocaine historique de Fez et de son Zawiya du Vénéré Guide-Fondateur Sidy Cheikh Ahmet Tidjani (RTA) – dont je porte d’ailleurs directement et avec fierté le nom, un foyer religieux sénégalais à part entière, auréolé des noms de Cheikh Oumar Foutiyou RTA (l’immense Bâtisseur et premier passeur du Relais), de Seydi El Malick Sy RTA (le premier Héritier lumineux de l’Héritier Oumar Foutiyou), Mawlana Cheikh Ibrahima Niasse adulé à travers l’Afrique (une lumière éblouissante et détenteur de la Fayda Tidjaniya), sans oublier de saluer au passage l’œuvre de son saint Père Mame El Hadji Abdoulaye Niasse et de toutes les références saintes incontournables de la Tarikha Tidjaniya au Fouta, à Médina Gounass, Pire, Tiénaba, Pal, Mbour et tant d’autres emplacement des nombreux érudits et guides Tidjanis.

Est-il nécessaire de rappeler le Fleuron que symbolise la Grande Mosquée de Dakar, offerte au Sénégal par l’illustre Roi Hassan II et inaugurée le 27 mars 1964 par lui-même et son ami le Président Senghor. Hassan II étant un grand ami du Sénégal devant l’Éternel ! Hassan II, le Roi à l’élégance et au raffinement légendaires, était aussi un diplomate de classe mondiale, et avec son ami Leopold Sédar Senghor, Président-Poète, co-fondateur de la Négritude, de la Diplomatie culturelle et Chantre de la Civilisation de l’Universel, ils ont bâti ensemble sur un socle d’airain la nouvelle Alliance Maroco-Sénégalaise post-indépendance. Nous leur devons aussi en grande partie cette amitié si touchante entre les deux pays.

On ne peut pas aussi ne pas mentionner le rôle et la place du regretté Leader africain Amadou Moctar Mbow (ancien DG de l’UNESCO) dans les relations entre les deux pays. Mbow était un Intellectuel célébré au Maroc d’abord par son ami le Roi Hassan II comme étant une sommité intellectuelle panafricaine incontournable comme il l’était au Sénégal et dans le monde, en particulier parmi les Intellectuels et universitaires progressistes attachés au respect mutuel entre tous les peuples et aux grands équilibres mondiaux.

Le Président Moustapha Niasse, mon très estimé grand frère, diplomate prestigieux de renommée mondiale, était lui aussi un très proche de sa Majesté le Roi Hassan II. Ici on ne peut pas omettre de mentionner mon Ainé et fidèle Ami le regretté Mohamed Benaissa, grand Diplomate marocain et Homme de culture émérite, qui avait noué une amitié réciproque très forte avec l’Intellectuel Africain qu’il admirait le plus : le Président Senghor, invité régulier au Festival d’Assilah, du nom de la commune de Benaissa dont une place porte fièrement le nom de Senghor.

On raconte qu’une fois, Hassan II, sollicité pour des munitions, à l’occasion d’une opération militaire spéciale du Sénégal, informé par ses services des réserves de munitions limitées de sa propre armée aurait dit haut et offert « Tout ce que le Sénégal veut chez moi est préapprouvé. S’il nous reste une seule balle, amenez là et je vais couper la balle en deux, le Sénégal prend une partie et je prends l’autre partie ! » Anecdote métaphorique ou pure vérité, la vraie question c’est : Qui peut dire PLUS? Qui peut faire PLUS?

Du reste, un éminent Général sénégalais, fièrement formé à l’Académie militaire royale de Meknès (comme un très grand nombre d’officiers supérieurs sénégalais), m’a récemment rappelé avec émotion, que lors de la campagne de déminage de la Casamance, de tous les pays amis, seul le Maroc a engagé une unité spéciale sur le terrain à coté de ses frères sénégalais.

L’illustre fils du Roi Hassan II, sa Majesté le Roi Mohamed VI, le grand Bâtisseur du Maroc moderne, a déployé très vite la même ferveur et un grand amour pour l’Afrique et pour le Sénégal devenus très vite ses destinations privilégiées.

Aujourd’hui le Roi M6 s’est érigé en modèle de leadership gagnant, lui qui allie si merveilleusement d’une part la bataille pour le développement en relevant les défis des fondamentaux : Nourrir-Éduquer-Soigner, construire les Infrastructures de base et libérer les énergies des Marocains, et d’autre part la bataille pour la modernisation, dont entre autres des œuvres pharaoniques admirables: le Premier TGV africain, le Géant et Leader portuaire Tanger Med, des Banques panafricaines à la conquête du continent, une Compagnie aérienne qui mérite sans conteste le titre de « Grande Compagnie panafricaine » par ses dessertes multiples des capitales africaines, l’OCP, un modèle par excellence de valorisation exemplaire et modernisée des ressources naturelles comme les Phosphates (ceci étant un défi majeur pour l’Afrique), les multiples Start-Up, des Infrastructures numériques de dernière génération et une conquête pionnière en Afrique de l’IA. En un mot comme en mille, sous le Leadership inspiré de sa Majesté le Roi M VI, le Maroc est un des rares pays africains à taper, à n’en pas douter, à la porte de l’Émergence et doit donc faire la fierté de tout le continent et inspirer le leadership africain.

L’admiration profonde des Marocains pour le Sénégal ne relève pas non plus d’une vue de l’esprit. Précisément à cause de cette amitié pluriséculaire et de notre forte alliance diplomatique, le Sénégal, reconnue comme une petite « grande puissance diplomatique », a joué un rôle d’avant-garde incontestable dans la promotion et la défense des thèses sur « la marocanité du Sahara » dans les débats passionnés et vigoureux à l’OUA/UA. Les chefs de la diplomatie sénégalaise, surtout pendant le retrait provisoire du Royaume des instances africaines, sont régulièrement montés au créneau brandissant les drapeaux du Sénégal et du Maroc pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et refuser sa balkanisation comme ils ont toujours refusé la balkanisation de l’Afrique !

Le Sénégal a toujours soutenu et conforté les choix du Maroc à toujours cultiver et entretenir ce qu’on appelle là-bas leur « profondeur africaine ». Les Marocains incarnent sans aucun doute l’attachement de certains pays arabo-africains à leur africanité fondamentale, ce qui n’est pas le cas de certains pays du Nord-africain qui pensent autrement avec une quasi-adversité affichée pour l’Afrique au Sud du Sahara. L’Afrique reste une et indivisible malgré ses diversités enrichissantes et fécondantes. Seuls ceux qui sont aveuglés par les dérives des idéologies passéistes, néfastes et discriminatoires vont surévaluer les différences et minimiser les convergences fondamentales.

Le Maroc lui s’est tourné résolument vers sa « profondeur africaine » avec des offensives économiques remarquables, pilotées par le Roi lui-même, en direction de plusieurs pays du continent. C’est tout bénéfice pour le Royaume et pour ses partenaires. Aux compatriotes qui se plaignent que ce n’est pas encore du « gagnant – gagnant » puisque c’est le Maroc qui rafle la mise, je réponds toujours « je ne critique pas un partenaire pour ses succès mais je me reproche à moi de n’avoir pas engrangé les mêmes succès et je cherche d’urgence des solutions pour corriger les déséquilibres ! »

Dans l’ouverture à l’Afrique, on dit que la communauté sénégalaise est la première communauté originaire du Sud du Sahara au Maroc (près de 200.000 selon plusieurs sources pour 10.000 marocains officiellement enregistrés au Sénégal mais certaines sources les estiment à 15.000). Ceci est sans surprise, si on connait l’impressionnant passé relationnel tissé entre les deux pays.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres qu’il serait fastidieux d’énumérer, il ne saurait y avoir de la place au Sénégal pour « un sentiment anti-marocain » ! De même qu’il ne saurait y avoir de la place au Maroc pour « un sentiment anti-sénégalais » ! Les Dieux triomphants du Football n’y pourront rien, eux qui ont su transformer en véritable « opium du peuple » ce beau sport, charismatique, populaire et accessible à tous.

Le drame est que le Football a de façon subtile choisi de se domicilier dans les cœurs et non dans les esprits qui sont pourtant le véritable siège du génie humain et de la raison. De là tous les débordements, les dérives, les arrêts cardiaques après des penaltys ratés, les destructions de stades et de propriétés privées qui installent une atmosphère d’apocalypse

Heureusement que la dangereuse et subite montée d’adrénaline retombe au bout de quelques heures, certains ont besoin de quelques jours, parfois de quelques semaines, et notre Dieu à nous (le Vrai et l’Unique) reprend toujours tout son pouvoir, apaise les cœurs, nettoie les rancœurs, les fâcheries, les déceptions, parfois même nous plonge dans le profond regret d’avoir cédé aux chants des sirènes de la colère et aux appels à la vengeance et aux excès.

Juste avant le début de la finale de cette CAN, je disais à un ami marocain qui m’est très cher, « le destin a mis face à face deux pays frères et amis pour la finale, il faudra bien un vainqueur et un « non vainqueur ». Mais dans notre cas « le Sénégal gagne ou il gagne !», c’est-à-dire on gagne sur le terrain et la coupe prend l’avion pour Dakar, on perd sur le terrain la coupe reste chez nos meilleurs amis du continent, avec quelques pincements au cœur et quelques regrets sûrement, mais aussi avec un bonheur secret de voir nos amis marocains très heureux ! » Mon ami marocain était du même avis!

Le « jeu des blâmes réciproques », suite aux regrettables incidents, est un jeu perdant-perdant dans lequel tout le monde est perdant ! Il est urgent de dépasser les polémiques et les déclarations malheureuses de part et d’autre et de mettre fin très vite à cette querelle qui ne devra rester que « footballistique » entre les vrais frères et amis que nous sommes et que nous restons.

Le Sénégal a gagné la Coupe de la CAN, le Maroc a remporté la Coupe de la plus belle CAN organisée en terre africaine ! TOURNONS LA PAGE et Mobilisons-nous tous désormais aux côtés du Maroc pour un succès éclatant de la première Coupe du monde organisée dans le Nord du Continent en 2030 par ce pays frère. Ce sera le triomphe du Maroc mais aussi la victoire de toute l’Afrique dont rêvait le mémorable Roi Mohamed V qui avait réuni en janvier 1961 la crème des Leaders panafricanistes du continent dans «le Groupe de Casablanca » pour tenter de sauver la vie du héros Patrice Lumumba et plaider l’urgence de l’Unité panafricaine des pays du Continent. Il avait mille fois raison ! Unissons l’Afrique, c’est la seule voie pour offrir un futur radieux à nos peuples, rendre à l’Afrique sa grandeur d’antan et multiplier partout sur le continent le modèle inoxydable de l’amitié « sénégalo-marocaine » !

Dr. Cheikh Tidiane GADIO,

Ancien Ministre des Affaires étrangères du Sénégal,

Président de l’Institut Panafricain de Stratégies

(Paix – sécurité – Gouvernance)