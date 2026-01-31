Trafic de stupéfiants : 54 kilogrammes de chanvre indien saisis en zone forestière

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick, relevant de l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de drogue le 27 janvier 2026, à l’issue d’une opération menée en pleine zone forestière.

L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence d’individus suspects s’enfonçant dans une forêt de la région. Une surveillance discrète a alors été mise en place par les agents de l’OCRTIS, permettant de surprendre trois individus en possession de trois colis de chanvre indien, d’un poids de 18 kilogrammes chacun, soit un total de 54 kilogrammes.

Au moment de l’intervention, les suspects ont tenté de s’opposer aux forces de l’ordre en brandissant des machettes afin de couvrir leur fuite. Malgré cette résistance, les agents ont réussi à maîtriser deux individus, tandis que le troisième est parvenu à prendre la fuite.

Interpellés, les mis en cause ont déclaré avoir été recrutés pour convoyer la drogue depuis Bakanding, en Gambie, moyennant une rémunération de 100 000 francs CFA. La drogue saisie ainsi que les armes blanches utilisées ont été placées sous scellés.

Une enquête est en cours afin d’identifier et d’interpeller les commanditaires de ce réseau de trafic transfrontalier de stupéfiants.