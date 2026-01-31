Un homme de 32 ans tue sa mère en l’asphyxiant avec son pied

Le corps sans vie d’une femme de 70 ans a été retrouvé à son domicile de Tourrettes-sur-Loup, dans les Alpes-Maritimes.

C’est son fils de 32 ans qui a appelé les gendarmes dimanche, vers 9H00 du matin. Il a expliqué avoir découvert sa mère gisant au sol dans sa chambre à coucher, entre deux lits jumeaux.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la septuagénaire.

Mais les investigations, notamment l’audition des témoins et l’analyse de la téléphonie, ont relevé des incohérences dans le récit du trentenaire.

Le jeune homme a été placé en garde à vue et est passé rapidement aux aveux.

Après avoir tenté de l’étouffer une première fois, il a roué sa mère de coups puis l’a asphyxié à mort avec son pied.

Un assassinat que le jeune homme, qui vit chez ses parents, aurait d’ailleurs prémédité depuis la veille, au motif que sa mère lui faisait « subir des pressions psychologiques et le brimait depuis l’enfance, sans s’occuper assez de lui. »

Le suspect a été mis en examen pour assassinat et écroué.

Source : F D