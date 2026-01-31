La nounou fait boire du Destop à un bébé de 11 mois…30 ans de prison

Myriam Jaouen était jugée en appel devant la cour d’assises de l’Ain pour le meurtre de Lisa, 11 mois.

Les faits s’étaient déroulés le 22 juin 2022 à la crèche People & Baby dans le 3e arrondissement de Lyon.

Une jeune femme, âgée à l’époque de 27 ans, avait aspergé puis fait ingérer au bébé un produit caustique, du déboucheur pour canalisations de type Destop.

La petite fille avait été transportée à l’hôpital où elle était décédée

Myriam Jaouen a été reconnue coupable ce vendredi d’avoir donné volontairement la mort à la petite Lisa et a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle.

En première instance, la jeune femme avait écopé de 25 ans de prison pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

