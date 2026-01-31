Pastef au pouvoir…L’impératif d’une opposition de solutions loin de la radicalisation

Alors que l’affaire Doudou Wade ravive les tensions, la nouvelle opposition se trouve à la croisée des chemins. Entre la tentation d’une radicalité frontale, héritée des cycles politiques précédents, et l’exigence citoyenne d’une alternative constructive, les forces de contradiction doivent impérativement muer. Dans un Sénégal en pleine reconstruction, le défi n’est plus seulement de contester, mais d’incarner une opposition de propositions, capable de surpasser les méthodes du passé pour préserver la stabilité nationale.

L’actualité politique sénégalaise s’est récemment crispée autour de « l’affaire Doudou Wade », marquée par des versions contradictoires entre le pouvoir et l’opposition. Si les autorités évoquent une convocation non honorée à la suite de propos tenus sur le plateau de l’émission « Faram Facee », l’entourage de l’ancien député libéral dénonce une désinformation, tout en réaffirmant sa posture républicaine. Au-delà de ce jeu de procédures, cet épisode cristallise un enjeu majeur pour l’équilibre démocratique du pays : la capacité de la nouvelle opposition à définir sa propre identité sans céder aux vieux démons de la confrontation systématique.

Pour la nouvelle opposition, le défi est d’abord celui de la distinction. Si, par le passé, le Pastef a su transformer une stratégie de radicalité et de rupture frontale en succès électoral, ce modèle n’est ni universel ni nécessairement reproductible dans le contexte actuel. Le Sénégal traverse une phase de reconstruction institutionnelle et économique délicate où la surenchère verbale, loin de mobiliser, risque de lasser une opinion publique davantage préoccupée par les enjeux de coût de la vie et de réformes structurelles.

Il est impératif que les forces politiques aujourd’hui dans la minorité évitent le piège de la victimisation permanente, qui fut souvent le seul refuge de leurs prédécesseurs. En se contentant de dénoncer l’« instrumentalisation de la justice » sans proposer d’alternatives programmatiques, l’opposition court le risque de s’enfermer dans un dialogue de sourds avec le pouvoir. Être un « bon républicain », comme le souligne Sopi Sénégal à propos de Doudou Wade, implique de respecter les institutions tout en les soumettant à une critique rigoureuse et constructive.

Le Sénégal de 2026 ne peut plus se permettre des cycles de violence ou des blocages institutionnels nés d’une opposition purement réactive. Les citoyens attendent une opposition de solutions, capable de porter des contre-projets sur la gestion des ressources naturelles, la modernisation de l’agriculture ou l’emploi des jeunes. La crédibilité politique ne se gagne plus uniquement par la capacité de nuisance ou l’éloquence sur les plateaux de télévision, mais par l’épaisseur technique des critiques adressées au gouvernement.

La radicalisation, si elle offre parfois un gain de visibilité immédiat, finit souvent par aliéner les segments modérés de l’électorat. En mimant les stratégies de confrontation autrefois utilisées par ceux qui sont aujourd’hui au pouvoir, la nouvelle opposition commettrait une erreur de lecture historique. L’alternance de mars 2024 a montré que les Sénégalais aspirent à une transformation profonde ; ils ne sauraient donc se contenter d’une classe politique qui ne change que de camp sans faire évoluer ses méthodes.

Le rôle d’une opposition dans une démocratie majeure n’est pas de souhaiter l’échec de l’exécutif, mais de le contraindre à l’excellence par la pertinence de ses arguments. Face à un État qui se réorganise, le contre-pouvoir doit se comporter en sentinelle vigilante. La défense des libertés individuelles et de la presse, bien que fondamentale, doit s’accompagner d’une éthique de responsabilité qui refuse de sacrifier la stabilité sociale sur l’autel des ambitions partisanes.

Les rumeurs et les démentis entourant les convocations judiciaires de leaders politiques ne doivent plus constituer l’unique boussole du débat national. Il appartient à l’opposition de sortir de cette narration cyclique pour imposer ses thématiques. En se montrant capable de dialoguer sans renier ses convictions, elle prouverait sa maturité et sa capacité à incarner, demain, une alternative solide et apaisée pour le pays.

L’opposition doit s’extraire de l’ombre de ses prédécesseurs pour forger une voie nouvelle, celle du patriotisme de proposition. Le Sénégal est à un tournant où chaque force vive doit contribuer à l’édifice national. La radicalité est une impasse lorsque le pays appelle à la cohésion et à la clarté. Seul un engagement fondé sur la compétence et la mesure permettra de restaurer la confiance entre les citoyens et la classe politique.

L’avenir du jeu politique sénégalais dépendra de cette capacité à transformer la contestation en contribution. Si la nouvelle opposition parvient à relever ce défi, elle ne sera plus seulement un frein aux dérives éventuelles du pouvoir, mais le moteur d’une démocratie renouvelée, loin des querelles de personnes et des stratégies de tension qui ont trop longtemps freiné l’élan du pays.

La rédaction de Xibaaru