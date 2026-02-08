Guinée-Bissau : Le principal opposant convoqué par un tribunal militaire

Le principal opposant en Guinée-Bissau, libéré de prison fin janvier et placé depuis en résidence surveillée, a été convoqué devant un tribunal militaire le 13 février, soupçonné d’être impliqué dans plusieurs tentatives de coup d’Etat, a appris l’AFP dimanche de sources judiciaire et militaire.

La Guinée-Bissau est dirigée depuis le 26 novembre – veille de l’annonce prévue des résultats provisoires des élections présidentielle et législatives – par des militaires qui ont renversé le président sortant Umaro Sissoco Embalo et suspendu le processus électoral.

Leader du PAIGC, parti historique ayant mené le pays à l’indépendance en 1974 et aujourd’hui dans l’opposition, Domingos Simoes Pereira avait été fait prisonnier le jour du coup d’Etat qui a porté le général Horta N’Tam au pouvoir.

Il a été libéré le 31 janvier, tout comme les autres opposants arrêtés le jour du putsch, mais placé sous résidence surveillée car il est poursuivi par la justice pour délits économiques présumés.

« Domingos Simoes Pereira sera entendu le 13 février dans un tribunal militaire pour son implication présumée dans une tentative de coup d’Etat », a indiqué à l’AFP une source proche du tribunal militaire s’exprimant sous couvert d’anonymat pour sa sécurité.

« Il y a beaucoup de soupçons sur sa tête concernant son implication présumée dans plusieurs actions subversives », a renchéri un officier supérieur de l’état-major contacté par l’AFP.

Selon cette même source, M. Pereira est soupçonné d’être impliqué dans au moins deux tentatives de coup d’Etat fin 2023 et en octobre 2025.

Le 31 octobre dernier, l’armée bissau-guinéenne avait annoncé avoir déjoué une « tentative de subversion de l’ordre constitutionnel » et l’arrestation de plusieurs officiers supérieurs, à quelques heures de l’ouverture de la campagne des élections générales du 23 novembre.

Des militaires arrêtés lors de ce que les autorités avaient présenté comme une tentative de coup d’Etat en décembre 2023, ont accusé M. Pereira de les avoir financés, selon l’officier de l’état-major.

La Guinée-Bissau, pays lusophone côtier d’Afrique de l’Ouest situé entre le Sénégal et la Guinée (Conakry), avait, avant le coup d’État du 26 novembre dernier, déjà connu quatre coups d’État et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance du Portugal.

M. Pereira avait été écarté de la présidentielle pour avoir déposé son dossier de candidature trop tardivement. Il avait ensuite soutenu le candidat Fernando Dias, principal adversaire au président Embalo à la présidentielle du 23 novembre qui revendiquait la victoire.

Source : AFP