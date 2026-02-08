Trafic de migrants et faux documents : Deux personnes interpellées à Tambacounda

L’Antenne régionale de Tambacounda de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (DNLT) a procédé, le jeudi 6 février 2026, à l’interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur des documents administratifs sénégalais, ainsi que faux en écriture publique authentique.

Cette opération s’inscrit dans le prolongement d’une enquête ouverte à la suite de l’interpellation, en décembre 2025, d’un individu de nationalité étrangère au poste frontalier de Kidira. Lors d’un contrôle de routine, ce dernier avait été trouvé en possession d’une carte nationale d’identité sénégalaise établie à son nom. Déféré devant le Tribunal de grande instance de Tambacounda, il avait reconnu ne pas être de nationalité sénégalaise et avait mis en cause un agent de la mairie de Dougué, dans le département de Goudiry, comme l’auteur présumé de la facilitation des démarches frauduleuses.

Dans le cadre des investigations, les enquêteurs de la DNLT ont effectué un transport sur les lieux à la municipalité de Dougué afin de procéder à des constatations. Cette opération a permis la saisie du registre d’état civil n°0009 de l’année 2017, contenant 49 actes, ainsi que des extraits des minutes du greffe relatifs à des jugements d’autorisation d’inscription tardive de naissance délivrés par le Tribunal d’instance de Goudiry, en date du 22 décembre 2017.

Les investigations ont établi que l’individu initialement interpellé, étranger et sans ascendance sénégalaise, détenait un extrait de jugement tardif de naissance portant le numéro 12462, transcrit sous le numéro 0415 le 26 février 2018. Les enquêteurs estiment qu’il s’agit d’une obtention frauduleuse de documents administratifs fondée sur de fausses déclarations.

Entendu par les services d’enquête, le premier suspect a déclaré avoir obtenu les pièces litigieuses par l’intermédiaire du secrétaire municipal en exercice à la mairie de Dougué. Interpellé à son tour, ce dernier a soutenu n’avoir agi qu’en tant qu’intermédiaire avec un ancien agent municipal, niant toute implication directe. Toutefois, ses déclarations ont été formellement contestées par le premier prévenu, qui affirme ne pas connaître ce tiers et avoir remis ses informations personnelles directement au secrétaire municipal, lequel lui aurait délivré l’extrait de naissance quelques semaines plus tard.

Par ailleurs, l’officier d’état civil en fonction à l’époque, détenteur d’une délégation de signature du maire, a également été interpellé. Il a indiqué que le secrétaire municipal, contrairement à ses déclarations, était effectivement en poste à l’état civil durant la période concernée et disposait d’un accès direct aux registres, ce qui lui aurait permis de procéder à l’inscription frauduleuse.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de situer toutes les responsabilités dans cette affaire de trafic de migrants et de falsification de documents administratifs.