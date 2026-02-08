Démantèlement d’un vaste réseau de criminalité sexuelle : Quatorze individus déférés

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé au démantèlement d’un réseau criminel organisé à caractère transnational, impliqué dans de graves infractions portant atteinte aux droits fondamentaux des enfants. À l’issue d’investigations approfondies, quatorze (14) individus ont été déférés, le vendredi 6 février 2026, devant le parquet du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Selon des sources policières, le réseau, structuré depuis 2017, opérait entre le Sénégal et la France. Il est poursuivi pour des faits de pédophilie en bande organisée, proxénétisme, viols commis sur des mineurs de moins de 15 ans, actes contre nature, ainsi que transmission volontaire du VIH/Sida.

Les enquêtes ont révélé l’existence d’un système organisé d’exploitation de jeunes garçons, sous la direction d’un ressortissant français, Pierre Robert, interpellé en avril 2025 à Beauvais (France). Ce dernier aurait donné des instructions à distance à ses relais locaux, en contrepartie de transferts d’argent.

Dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire internationale, les investigations menées par la DIC ont permis l’identification et l’interpellation de plusieurs membres du réseau au Sénégal. Parmi les personnes déférées figurent notamment quatre individus présentés comme des « formateurs », ayant reconnu leur implication dans les faits reprochés.

Des perquisitions effectuées dans plusieurs localités, notamment aux Almadies, à Ouakam, à Kaolack et à Tivaouane Peulh, ont conduit à la saisie de divers éléments utiles à l’enquête, ainsi qu’à l’interpellation de dix autres personnes en lien avec les principaux mis en cause.

Cette opération d’envergure s’est déroulée dans un cadre de coopération judiciaire internationale étroite entre le Sénégal et la France. Une délégation française, composée de deux juges d’instruction, de deux greffières et de dix officiers de police judiciaire, a pris part aux travaux menés à Dakar.

Dans un communiqué, la Police nationale a réaffirmé sa ferme détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité, en particulier celles visant les personnes vulnérables. Elle a également souligné son engagement constant dans la protection des enfants et la préservation de la santé publique, face aux menaces que représentent de tels réseaux criminels.