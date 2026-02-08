Affaire ASER : Thierno Alassane Sall interpelle à nouveau Ousmane Sonko

Alors que le Premier ministre Ousmane Sonko est en tournée politique dans le département de Guinguinéo, le député Thierno Alassane Sall relance le débat autour de la gestion du projet de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), évoquant un montant de 37 milliards F CFA dont il demande des explications.

Selon le parlementaire, le chef du gouvernement devrait cesser de jouer au défenseur d’un grand garçon et apporter des éclaircissements sur le scandale présumé de l’ASER.

Thierno Alassane Sall estime que cet exercice devrait être d’autant plus aisé pour Ousmane Sonko, qu’il décrit comme « très loquace et péremptoire » lorsqu’il s’était agi, par le passé, des dossiers du PRODAC ou de l’affaire dite des « 94 milliards F CFA ».

Le député de s’interroger : « Pourquoi la galaxie Pastef est gênée par cette affaire ? Pourquoi ces gens qui traînent facilement des Sénégalais devant le Pool judiciaire financier laissent-ils courir AEE POWER avec les 37 milliards des Sénégalais ? »