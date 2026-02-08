Trafic de migrants et exploitation sexuelle : Une ressortissante nigériane arrêtée à Kédougou

Un réseau criminel transnational impliquant plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest a été mis au jour par la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT). Une jeune fille nigériane, victime d’exploitation sexuelle, a été secourue à Kédougou.

L’Antenne régionale de Kédougou de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, le 2 février 2026, une ressortissante nigériane devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou. Elle est poursuivie pour des faits présumés de traite de personnes et d’exploitation sexuelle.

L’opération fait suite à une information opérationnelle signalant l’arrivée clandestine d’une jeune fille d’origine nigériane au village de Baytilaye, dans la région de Kédougou. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été acheminée au Sénégal à des fins d’exploitation sexuelle. Dépêchés sur les lieux, les agents de la DNLT ont procédé à l’interpellation de la mise en cause à son domicile, où la jeune fille était logée.

Entendue après notification de ses droits, la suspecte a reconnu son implication dans un réseau criminel organisé opérant entre le Nigeria, le Bénin, le Mali et le Sénégal. Elle a notamment avoué avoir « acquis » la victime au Nigeria pour la somme de 200 000 FCFA auprès d’un complice. Avec l’appui de collaborateurs basés à Cotonou et au Mali, elle aurait facilité l’obtention de faux documents, dont une carte d’identité nigériane et un carnet de vaccination, afin de permettre le franchissement des frontières.

Le trajet de la victime aurait été sécurisé par des relais au Mali avant son arrivée finale à Kédougou. Devant les enquêteurs, la jeune fille a formellement confirmé les faits, déclarant être soumise à une contrainte de prostitution quotidienne. Elle a également indiqué qu’une dette de 500 000 FCFA lui avait été imposée par sa logeuse, au titre de prétendus « frais de voyage ». L’intégralité de ses revenus devait être reversée jusqu’à l’apurement total de cette somme, caractérisant une situation de servitude pour dette.

La victime a été prise en charge par les services compétents, tandis que l’enquête se poursuit afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du réseau. Cette affaire relance la question de la traite des personnes dans les zones frontalières et minières, et souligne la nécessité d’un renforcement de la coopération régionale pour lutter contre ces formes graves de criminalité organisée.