Prison de Bambey : Une dame tente de faire entrer de la drogue

Les agents pénitentiaires de la Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) de Bambey ont intercepté, vendredi dernier, une femme tentant d’introduire de la drogue dans l’établissement pénitentiaire selon des sources de Seneweb

Il s’agit de M.T.T., 47 ans, mariée et mère de trois enfants, domiciliée au quartier Léona à Bambey. Elle a été placée à la disposition du commissariat urbain local.

Selon les déclarations du lieutenant D., directeur de la MAC de Bambey, c’est lors d’un contrôle de routine effectué par les gardes pénitentiaires que la dame a été retrouvée en possession d’un gris-gris suspect. À l’intérieur de cet objet se trouvaient une boulette de haschich en vrac ainsi que quatre comprimés de substances psychotropes, communément appelés « volet ».

Interrogée sur l’origine de ces produits prohibés, M.T.T. a déclaré que le gris-gris lui avait été remis par une dame dont elle ignore l’identité. Elle devait le transmettre à son frère actuellement en détention dans la prison selon des sources de Seneweb.

La mise en cause a été placée en garde à vue pour introduction de produits prohibés dans un établissement pénitentiaire. Le procureur de la République a été informé et une enquête a été ouverte pour identifier l’origine de ces stupéfiants et déterminer les éventuels complices dans cette affaire.

Source : Seneweb