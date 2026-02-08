Affaire ASER : Jean-Michel Sène répond à Thierno Alassane Sall

Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, a vivement réagi aux nouvelles interpellations du député Thierno Alassane Sall (TAS) adressées au Premier ministre Ousmane Sonko, au sujet du dossier des 37 milliards de FCFA.

Jean-Michel Sène met en cause ce qu’il considère comme une fuite devant le débat de fond. « Toujours pas assez courageux pour assumer un débat public sur un sujet qui semble pourtant t’obséder ? », lance-t-il, estimant qu’au-delà de réponses précises sur les 37 milliards, cet échange obligerait TAS à faire preuve de rigueur et à se documenter sérieusement sur les principes élémentaires du Code des marchés publics.

Le Directeur général de l’ASER va plus loin, dénonçant ce qu’il qualifie de pratiques anciennes visant à tromper l’opinion. « Toi, comme tous ceux dont tu te fais le relais, avez longtemps cru pouvoir duper le peuple, en plus de le déposséder de ses maigres moyens, durement mobilisés. Cette époque est révolue », martèle-t-il.

Jean-Michel Sène annonce par ailleurs la tenue prochaine d’une conférence de presse au cours de laquelle il promet de dévoiler, en détail, le modus operandi utilisé dans certaines directions et ministères pour détourner les ressources publiques. À l’ASER, affirme-t-il, ces tentatives ont été identifiées et neutralisées, ce qui explique, selon lui, les réactions virulentes et l’obsession « quasi puérile » de ses détracteurs.

Pour le Directeur général, le débat dépasse désormais les simples postures politiciennes ou les stratégies de communication opportunistes. « Il s’agit de principes, de responsabilité et de respect du peuple sénégalais », conclut-il.