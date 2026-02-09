Le ballet des tournées nationales…Sonko, Khalifa et Barth investissent le terrain

Le paysage politique sénégalais s’anime d’une ferveur singulière en ce mois de février. Alors que les dossiers de l’État occupent le quotidien du gouvernement, le parti au pouvoir, PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), a donné le coup d’envoi d’une vaste entreprise de remobilisation territoriale. Sous l’impulsion de son président Ousmane Sonko, cette tournée nationale, qui a débuté dans le département de Guinguinéo du 7 au 8 février, marque une volonté manifeste de raffermir les liens avec la base militante, deux ans après l’accession au pouvoir.

Cette descente sur le terrain ne relève pas de la simple visite de courtoisie institutionnelle. En parcourant les communes de Fass Barigo et Fass Fass, le Premier ministre a troqué, le temps d’un week-end, son costume d’homme d’État pour celui de chef de parti. L’objectif est double : justifier les lenteurs perçues des réformes par le poids de l’héritage politique et réactiver « l’esprit patriote » face aux critiques croissantes. Devant des foules massives, Ousmane Sonko a martelé l’importance de la reddition des comptes, érigeant la transparence en socle de sa gouvernance.

Cependant, le PASTEF ne laboure pas seul ce champ politique. L’opposition, loin de se laisser distancer par l’agenda gouvernemental, a répliqué avec une vigueur proportionnelle. Barthélémy Dias, figure de proue de la coalition « Sénégal Bi Ñu Bokk », a lancé sa propre offensive dans le nord du pays. De Podor à Dodel, l’ancien maire de Dakar multiplie les étapes, fustigeant une « gouvernance du mépris » et dénonçant l’abandon des territoires ruraux. Pour ses partisans, il s’agit de construire une « alternative crédible » et de prouver que le terrain n’est pas la chasse gardée du pouvoir.

À Kaolack, c’est un autre ténor de la scène politique qui a fait entendre sa voix. Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Sénégal, a profité d’une rencontre avec sa jeunesse pour lancer officiellement le renouvellement des instances de son parti. En perspective du congrès prévu pour avril 2026, l’ancien maire de la capitale prépare ses troupes au « sursaut ». En dénonçant la « juridicisation » du débat politique, il tente de repositionner sa formation comme un pôle de stabilité et d’expérience face aux soubresauts du régime actuel.

Cette effervescence simultanée témoigne d’une réalité incontournable : la bataille pour les prochaines échéances électorales a déjà commencé. Qu’il s’agisse des scrutins locaux ou de la préparation des futures législatives, les états-majors politiques ont compris que le silence équivaut à un effacement. L’opposition, bien que fragmentée, semble unie par une volonté commune de ne laisser aucun espace de parole vacant au PASTEF, forçant ainsi le parti au pouvoir à rester dans une posture de campagne permanente.

Le discours des acteurs s’est également durci, reflétant les enjeux de cette conquête des cœurs. À Podor, Barthélémy Dias évoque un « système à bout de souffle », tandis qu’à Guinguinéo, Ousmane Sonko fustige les « dirigeants de 1960 à nos jours » qui tenteraient, selon lui, de saboter l’élan de rupture. Cette dialectique entre le « passé à solder » et le « futur à construire » s’installe comme le pivot central de la communication politique actuelle, chaque camp tentant de s’approprier le monopole de la vérité et de l’espoir.

Sur le plan social, ces tournées servent de thermomètre à l’humeur nationale. Les populations, bien qu’accueillantes, n’hésitent plus à interpeller les leaders sur les urgences : cherté de la vie, manque d’infrastructures sanitaires et chômage des jeunes. Pour le gouvernement, le défi est de transformer ces moments d’écoute en actes concrets avant que l’impatience ne se transforme en désaveu. Pour l’opposition, l’enjeu est de capitaliser sur ces frustrations pour transformer l’essai lors des prochains rendez-vous aux urnes.

Dans ce contexte, le respect des règles d’éthique et de courtoisie républicaine sera mis à rude épreuve. Les appels à la mobilisation « exemplaire » lancés par le Secrétariat général du PASTEF répondent aux exigences de « vérité » et de « résistance » prônées par ses adversaires. Le Sénégal entre ainsi dans une phase de clarification où chaque déplacement, chaque meeting et chaque poignée de main compte pour la redéfinition des rapports de force.

In fine, cette accélération du calendrier politique montre que la démocratie sénégalaise reste d’une vitalité redoutable. Si le PASTEF cherche à confirmer son ancrage et sa discipline, l’opposition démontre qu’elle dispose encore de ressorts puissants pour contester l’hégémonie du parti au pouvoir. Les mois à venir diront laquelle de ces stratégies de remobilisation aura su le mieux capter les aspirations profondes d’un peuple sénégalais plus exigeant que jamais envers ses élites.

