Guissé persiste et signe sur les 500 millions détournés par Yewwi (vidéo)

Je persiste et signe : « Les détournements de fonds de campagne plus de 500 millions issus des cotisations des leaders de partis politiques signataires de la charte consécutive de la coalition YEWWI ASKAN WI, des collectes via wave, orange money par Ousmane Sonko, khalifa Sall, Malick Gackou, et le Pur. Si nous étions dans une démocratie majeure, ces leaders seraient en prison en ce moment ».

Le président Abdoulaye Mamadou Guissé

Du parti politique Fulla ak Fayda

Ex membre de la coalition YEWWI ASKAN WI.