Guy annonce un front contre le troisième mandat avec…

FRONT CONTRE LE TROISIÈME MANDAT, LES SPOLIATIONS FONCIÈRES, LES VIOLATIONS DES DROITS DES TRAVAILLEURS…par Guy Marius Sagna,

Eux valets de l’impérialisme, parasites qui poussent la jeunesse sur les routes de l’émigration irrégulière se liguent pour brûler ce pays le Sénégal avec un troisième mandat illégal et illégitime.

Nous opprimés, victimes de leurs politiques criminelles et meurtrières devons nous liguer contre ce troisième mandat néocolonial, parasitaire de la bourgeoisie bureautique collabo.

Ainsi, je viens de parler à mon papa et doyen Landing Savané pour lui dire, après sa déclaration contre le troisième mandat, que je souhaitais le rencontrer au sujet du troisième mandat illégitime et illégal.

Je lui ai fait savoir que comme je n’étais pas dans des histoires de deal et d’opacité que j’allais en informer l’opinion publique.

Il m’a dit qu’il n’y avait rien de plus facile pour lui que de me recevoir.

Enfin il m’a fait rire en me disant que sa mère s’appelait Sagna, son épouse Sagna et que donc lui Landing Savané était un Sagna caché.

Enfin, de Tivaouane où je suis présentement, je dénonce encore une fois énergiquement l’arrestation illégale, le kidnapping des camarades de Noo Lank : PAPE ABDOULAYE, THIERNO, FALLOU et MALICK depuis vendredi détenus au commissariat du Plateau. Je demande encore une fois leur libération immédiate.

Après Mboro hier, à 16h aujourd’hui, je vais animer une conférence contre les spoliations foncières qui menacent les populations dans la commune de Chérif Lô.

Guy Marius Sagna