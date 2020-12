Polémique autour de la date de naissance de Léopold Sédar Senghor

Léopold Sédar Senghor serait né le 15 août 1906 à Djilor Djidjack dans le Sine et non le 9 octobre de la même année, qui est la date officielle. L’information a été donnée par Djiby Diouf. Cet originaire de Djilor qui affirme être parent du père de l’indépendance du Sénégal de par sa mère. Il en a fait la révélation dans l’émission « Carte postale » de la 7 TV animée par Kéwé Sène.

Djiby Diouf va plus loin en affirmant que Senghor a été baptisé au mois de novembre 1906 et est inscrit sous le numéro 42 des registres des actes de naissance de Joal. Et toujours selon lui, le premier Président du Sénégal a un grand frère maternel qui s’appelle Mbaye Gnilane Diom, né d’un premier mariage de Gnilane Bakhoum, sa mère, qui a eu 9 enfants avec Basile Senghor.

Ce dernier, selon Djiby Diouf avait 5 épouses dont deux à Djilor Djidjack (la mère de Senghor et une autre) et 3 à Joal. Il avait aussi 41 enfants.

Pour recouper cette information, la présentatrice Kéwé Sène a essayé en vain d’entrer en contact avec le conservateur de la maison familiale de Senghor qui serait en réfection, donc fermée au public.