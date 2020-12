Elections locales : le gros problème de Macky pour la…mairie de Dakar

Conquête de la mairie de Dakar : La grosse équation pour l’APR

Les prochaines élections locales qui se profilent vont être âprement disputées à Dakar, la capitale du Sénégal. Dakar est un enjeu de taille. Son contrôle échappe au parti au pouvoir, depuis 2009, lorsque le Parti démocratique sénégalais (PDS) l’avait perdu. Sous Macky Sall, son parti l’Alliance pour la République (APR) ne parvient pas à mettre son contrôle la mairie de la ville de Dakar. La question que se posent nombre d’observateurs est…qui à l’APR ou à Benno Bokk Yaakar (BBY) peut-il être maire de Dakar ?

Il y avait des élans au sein de l’APR, mais c’est le Président de la République Macky Sall qui les a lui-même brisés. Moustapha Cissé Lô qui voulait briguer la mairie de la ville de Dakar aux locales de 2021, est exclu de l’APR. Amadou Ba dont l’engagement personnel avait contribué à la victoire de la mouvance présidentielle, lors des élections législatives de 2017 et de la présidentielle de 2019 à Dakar, a été humilié par le Chef de l’Etat, lors du récent remaniement ministériel. Papa Abdoulaye Seck qui réussissait à constituer une base politique à la Médina, lui aussi, après avoir été sorti du gouvernement, a été évacué comme ambassadeur du Sénégal à Rome.

Ne restent plus que les petits calibres dans la mouvance présidentielle à se battre pour conquérir la mairie de Dakar lors des locales de 2021. Que peuvent faire de petits poucets comme Moussa Sy, maire des Parcelles assainies et Président du Conseil d’administration (PCA) du Port autonome de Dakar (PAD), le ministre porte-parole du Président de la République Seydou Guèye ou même le ministre de la Santé et mère de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr face à de gros calibres comme Khalifa Sall, Barthélémy Dias de Taxawu Dakar ? Rien ! Ils ne pourront faire le poids face à ces derniers. L’APR est face à un véritable dilemme à Dakar pour les prochaines élections locales.

La rédaction de Xibaaru