Limogé…Amadou Ba toujours fidèle à Macky

Amadou Ba s’est enfin exprimé après son limogeage du gouvernement.

Sa déclaration était aussi attendue. Amadou Ba a respecté le protocole de passation de service avec Aissata Tall Sall qui a pris les rênes des Affaires étrangères, ce vendredi.

L’ancien ministre et ancien argentier du président Macky Sall a été clair, comme pour mettre fin aux rumeurs qui lui prêtent une ambition présidentielle : « J’exprime toute ma gratitude au chef de l’Etat Macky Sall, qui depuis 2013, ma accordé puis renouvelé sa confiance à plusieurs reprises dans des ministères de souveraineté. Avec dévouement, loyauté, je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance y compris à la tête de ce département stratégique. » dit-il avant d’insister sur sa fidélité et sa loyauté au chef de l’état…

« Aucune pression ne peut faire varier ma considération et ma reconnaissance à l’encontre du chef de l’Etat. Je ne connais pas la loyauté de circonstance ni la loyauté à géométrie variable. On est loyale ou on ne l’est pas. Je voudrais dire que je suis un haut cadre de l’Etat et je suis à la disposition du président de la République. Je partage sa vision qui consiste à mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence », a assuré Amadou Ba.