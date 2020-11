Le «RASSEMBLEMENT DES SÉNÉGALAIS CONTRE L’ISLAMOPHOBIE» (RSI) contre les caricatures et les propos du président Macron a tenu parole. La journée d’indignation et de prières de la Oummah islamique sénégalaise contre les caricatures du Prophète de l’Islam bat son plein à la Place des Nations à Dakar. Ils sont des milliers de musulmans et d’autres religion a venir dire « NON » à L’ISLAMOPHOBIE et aux caricatures BLASPHÉMATOIRES sur le Prophète Mouhammad (psl)…Voici les images