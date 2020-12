Ça sent mauvais à l’APR…Macky a-t-il peur ?

Macky Sall justifie ses décisions : Le chef de l’Etat a-t-il peur de quelque chose ?

De quoi le Président de la République Macky Sall a-t-il peur ? Lors de sa rencontre avec les Sénégalais de l’extérieur, le Président de la République a notamment lâché : « Être ministre n’est pas une fin en soi. Quand je nomme un ministre, je ne lui demande pas son avis. Et quand je le remplace, je ne suis pas tenu, non plus, de lui demander son avis ».

Si le Président de la République exprime le besoin d’évoquer la question devant les Sénégalais de l’extérieur, c’est qu’il est en train de se produire des choses. Car, personne ne voit pourquoi Macky Sall tente de se justifier ? De la même manière qu’il ne demande pas à un ministre son avis pour le nommer ou le remplacer, quand il pose des actes également, il n’a pas non plus besoin de se justifier. Or, c’est ce qu’a fait Macky Sall, lors de sa rencontre avec les Sénégalais de l’extérieur.

Il est vrai qu’il y a eu des remous lors du dernier remaniement ministériel opéré par le Chef de l’Etat Macky Sall qui s’est séparé de ténors comme Mohammad Boune Abdallah Dionne, Amadou Ba, Mouhamadou Makhtar Cissé, Aly Ngouille Ndiaye et Oumar Youm. Outre ce remaniement, le Chef de l’Etat avait aussi pris sur lui de limoger Aminata Touré pour la faire remplacer par Idrissa Seck du Conseil économique, social et environnemental. Des choix diversement interprétés.

Des réactions de colère, il y en a eu certainement au point d’obliger le Président de la République Macky Sall, à convoquer une réunion du secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la République (APR), le parti dont il est le chef. On l’a vu récemment réunir tous les leaders de sa coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) avec ses nouveau alliés Idrissa Seck et Oumar Sarr au Palais de la République. C’est comme si Macky Sall sent une rébellion surgir au sein de son parti l’APR ou à l’intérieur de sa coalition.

La rédaction de Xibaaru