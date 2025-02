Guy Marius Sagna adresse dix (10) questions écrites au gouvernement de Ousmane Sonko

J’ai déposé dix (10) questions écrites sur la table du gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko. Ces dix (10) questions écrites sont relatives :

– aux aspects sécurité et qualité avant toute réouverture du service de radiothérapie de l’hôpital Dalal Jamm que nous souhaitons très prochaine (1),

– à l’illégalité des conseils d’administration à la CSS et à l’IPRES (02),

– à la réouverture de trois hôtels fermés de la commune de Djimbering (03),

– à la réouverture de l’aéroport de Ziguinchor et la réparation de la route Ziguinchor – Cap Skiring (04),

– à une meilleure couverture du réseau téléphonique à Cagnout (département de Oussouye) (05),

– au paiement des indemnités de surveillance du Baccalauréat 2024 (06),

– aux modalités de paiement des primes de motivation trimestrielle des agents de police (07),

– au paiement des indemnités du personnel technique et scientifique de la police (08),

– au dépotoir d’ordures de Tobor (09),

– à la situation inquiétante et préoccupante du pont Émile Badiane (10).

1- Conseils d’administration dans l’illégalité à la Caisse de sécurité sociale et à l’IPRES

1- Qu’est-ce le gouvernement compte faire face à la situation où les conseils d’administration de la CSS et de l’IPRES sont dans l’illégalité totale depuis plus de 8 ans parce que leur mandat est expiré depuis le 31 Décembre 2016 conformément aux articles 14 & 20 des statuts de la CSS?

2- le gouvernement peut-il et compte-t-il auditer ou vérifier les comptes de la CSS où l’on parle de détournements estimés à plus d’un millard et jusque là il n’y a pas encore eu un audit indépendant pour situer toutes les responsabilités sur cette affaire ?

2- quelle politique pour la réouverture des hôtels Cabrousse, Savana et Royal Cap dans la commune de Djimbering ?

Monsieur le ministre, dans la commune de Djimbering, il y a trois (03) hôtels qui sont fermés. Il s’agit de l’hôtel Cabrousse, de l’hôtel Savana et du Royal Cap. Quelle est la politique de votre département pour la réouverture de ces trois hôtels ?

3- réouverture de l’aéroport de Ziguinchor et réparation de la route Ziguinchor – Cap Skiring

Monsieur le ministre, pouvez-vous éclairer la lanterne de nos concitoyens qui veulent savoir quand l’aéroport de Ziguinchor sera-t-elle réouverte ?

Nos concitoyens voudraient aussi savoir quand la route Ziguinchor – Cap Skiring sera-t-elle réparée ?

4- pour une meilleure couverture du réseau de téléphonie mobile à Cagnout (département de Oussouye)

Monsieur le ministre, les populations de la localité de Cagnout et Sa Majesté Maan Simeng Bouhal Sambou, roi de Cagnout déplorent la faiblesse de la couverture téléphonique à Cagnout. Monsieur le ministre qu’est-ce qui est à l’origine de cette situation et que comptez-vous faire pour régler cette situation véritable frein à la communication et aux activités économiques et sociales ? L’installation d’une antenne relais mobile dans la zone de Cagnout est-ce la solution ? Si oui, quand une antenne relis mobile sera-t-elle installée à Cagnout ?

5- Demande de paiement des indemnités de surveillance du BAC 2024

Monsieur le ministre, les indemnités de surveillance relatives à la session du baccalauréat 2024 n’ont pas encore été payées. Quand pensez-vous que ces indemnités seront payées ?

6- modalités de paiement de la prime de motivation trimestrielle des agents de police et habillement

Monsieur le ministre, au sein de la police nationale il y a une prime nationale de motivation trimestrielle d’un montant de 30.000 FCFA que reçoivent les éléments des différentes compagnies. Est-ce bien le cas ?

Monsieur le ministre, Est-ce normal que tous les policiers ne perçoivent pas cette prime ?

Par exemple pour une compagnie de plus de 100 éléments, dix (10) primes sont données soit 300.000 FCFA. A charge maintenant au commandant de choisir les éléments auxquels il va donner la prime. Est-ce normal Monsieur le ministre que de la se passe ainsi ?

Dans ce système il n’y a aucune possibilité de contrôle. Certains agents restent un an sans percevoir cette prime de motivation et par peur de représailles ne peuvent ni se renseigner sur les modalités de paiement de cette prime encore moins se plaindre. Pourquoi l’État ne trouve pas un mécanisme pour payer directement les agents ?

Monsieur le ministre, les forces de l’ordre sont habillés mais depuis leur sortie de l’école nationale de police certains agents de la police nationale achètent eux-mêmes leurs propres chaussures de service, parfois même leur propres tenues. Ils peuvent rester plus d’une année sans dotation. Monsieur le ministre, la représentation nationale par ma voix souhaite savoir les raisons de cette situation.

7- indemnités du personnel technique, scientifique et de tout au spécialité de la police nationale

Monsieur le ministre, depuis la 44e promotion (2016), la Police Nationale recrute des spécialistes dans tous les domaines conformément au décret n°2009-490 du 28 mai 2009 articnationalem

Monsieur le ministre, quand l’indemnité de fonction, et l’indemnité de technicité destinée à motiver le personnel technique, scientifique ou de toute autre spécialité nécessaire au bon fonctionnement des servicesde la police nationales seront-ils payées aux concernés ?

8- situation inquiétante et préoccupante du pont Émile Badiane (Ziguinchor)

Monsieur le ministre, inauguré le 19 février 1979, le pont Émile Badiane à 46 ans. Ce pont est dans un état de délabrement si inquiétant et si préoccupant que le président de la république lui-même s’y était rendu.

Monsieur le ministre l’état du pont Emile Badiane exige des actions urgentes pour sa réparation ou la construction d’un nouveau pont avant que l’irréparable ne se produise.

Qu’envisage de faire le gouvernement pour la sécurité des personnes et des biens qui entrent ou sortent de Ziguinchor par la route?

9- dépotoir d’ordures de Tobor et problèmes

Monsieur le ministre, le dépotoir d’ordures de Tobor soulève plusieurs questions:

1. Localisation du site :

– Le site est une carrière située dans le quartier de Boutoumol.

– Il est à près de 250m de l’école élémentaire Tobor 2 (environ 200 élèves) et de la maison de l’ancien chef de village (17 mètres).

2. Conflits et irrégularités :

– Les populations riveraines n’ont pas été informées en temps utile, et leurs avis n’ont pas été pris en compte.

– Le site semble être l’objet d’un litige concernant sa propriété, car une partie ou la totalité du terrain aurait été cédée à des tiers.

Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas qu’il faut urgemment prendre des mesures devant autant d’éléments ?

10- Attention à une réouverture du service de radiothérapie de Dalal Jamm alors que de nombreux manquements critiques compromettent la qualité des traitements et la sécurité des patients

Monsieur le ministre, il est est urgent que le service de radiothérapie de l’Hôpital Dalal Jamm rouvre. Toutes les mesures que le gouvernement voudra bien prendre pour cela sont les bienvenues. Dans un communiqué ‘en date du 15 février 2025, votre département a annoncé « la reprise des activités du centre de radiothérapie est prévue pour la semaine prochaine ».

Votre communiqué suscite les interrogations suivantes :

– n’y a-t-il pas une forme de pression pour rouvrir le service de radiothérapie de Dalal Jamm, alors que de nombreux manquements critiques compromettent la qualité des traitements et la sécurité des patients?

– Quelles sont les dispositions qui ont été prises pour la prise en charge des patients ailleurs qu’à l’hôpital Dalal Jamm ?

– Monsieur le ministre, êtes-vous sûr que la source de curiethérapie à été régénéré ? D’après plusieurs sources, elle vient de tarir et l’ARSN n’a pas reçu de demande d’importation pour une nouvelle source radioactive jusqu’au mercredi 19 février 2025.

3. Défaillances des infrastructures hospitalières

Monsieur le ministre, l’’alimentation électrique de l’hôpital est instable, ce qui compromet le bon fonctionnement des équipements.

Certains justifient les défaillances électriques par la proximité de la mer et pointent du doigt la SENELEC, alors que le centre privé de radiothérapie, également entouré par la mer, fonctionne sans ces problèmes. De plus, le service de radiologie de l’hôpital, équipé de machines sensibles comme l’IRM et le scanner, n’est pas affecté de la même manière. Comment cet argument pourrait-il justifier les dysfonctionnements constatés?

– Problèmes de réseau internet : La connexion est défaillante, perturbant le travail des équipes et empêchant le bon déroulement des traitements.

o Câblage réseau : Il a été réparé mais reste à tester. Toutefois, le réseau électrique demeure défectueux, ce qui expose le service aux mêmes pannes et interruptions.

– Équipements de dosimétrie obsolètes

o Les chambres d’ionisation nécessaires pour la mesure de dose absolue sont obsolètes depuis 2020. Elles nécessitent un réétalonnage dans un laboratoire agréé ou un remplacement. Ces instruments sont essentiels pour garantir une délivrance précise de la dose aux patients. Le Saviez-vous ?

– Vérifications techniques essentielles non réalisées:

o Contrôles mécaniques : Aucune vérification systématique n’a été effectuée sur les paramètres critiques de l’accélérateur, notamment :

 Champs d’irradiation

 Bras de l’accélérateur

 Collimateur

 Isocentre

 Laser de positionnement

 Table de traitement

 Dispositifs de sécurité

o Contrôles de faisceaux : L’homogénéité et la symétrie des faisceaux doivent être systématiquement vérifiées avant toute reprise d’activité.

– Absence de nouveaux patients depuis septembre 2024

o Aucun patient n’a été pris en charge en radiothérapie à Dalal Jamm depuis cette date, ce qui démontre l’inactivité prolongée du service.

Tous ces manquements graves seront-ils pris en compte avant la réouverture du service de radiothérapie de l’hôpital Dalal Jamm ? Toutes les conditions de sécurité et de qualité du service seront-ils réunies ?

Ma préoccupation est une réouverture dans les meilleurs délais sans la mise e’ danger de la vie des patients ce qui passe par la maintenance et les vérifications nécessaires.

Guy Marius Sagna