Guy Marius Sagna bat le record des arrestations…au Sénégal

Sorti de prison le 24 mars, l’activiste sénégalais, Guy Marius Sagna a obtenu entre 2019 et 2021, trois libertés provisoires, sans être jugé, selon le journal Libération. Le plus célèbres des activistes a été aussi en garde à vue plus de 30 fois.

Pour la troisième fois, le magistrat instructeur inculpait et plaçait sous mandat de dépôt, le célèbre activiste pour « association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et actes de nature à troubler l’ordre public ».

En juillet 2019, Guy Marius Sagna était envoyé en prison par le même magistrat pour « fausse alerte au terrorisme ». Il bénéficiera d’une liberté provisoire, le 16 aout après un mois de détention préventive.

Le 29 novembre 2019, l’histoire se répète. L’activiste sénégalais avait réussi à s’accrocher aux grilles du Palais, lors d’une manifestation contre la hausse du prix de l’électricité.

Le 4 décembre, Guy retourne en prison pour provocation à un attroupement non autorisé et rébellion. Il bénéficiera encore d’une liberté provisoire le 3 mars 2020, renseigne toujours la même source.