Guy Marius Sagna critique le mutisme de la CEDEAO et de l’UA sur…

Le mandat du président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo se terminera dans moins de 23 jours et toujours pas de date de l’élection présidentielle. Où est notre CEDEAO qui a sanctionné Mali et Burkina Faso et voulait bombarder le Niger ? Chut, elle dort car Embalo est un pilier du système néocolonial et parasitaire.

Le président des États-Unis, un suprêmaciste blanc, menace l’Afrique du Sud et silence de l’UA et des autres pays africains.

Les africains d’Afrique du Sud méritent notre soutien car ils avaient mis fin à l’apartheid politique mais pas à l’apartheid économique. Aujourd’hui qu’ils veulent mettre un terme à l’apartheid économique notamment en matière foncière qui bénéfice surtout aux « blancs » les États-Unis – qui soutenaient le régime de l’apartheid – se mobilisent pour la pérennisation de l’apartheid économique.

Les africains de Guinée-Bissau ont notre soutien dans leur lutte pour la démocratie. Et le silence de la CEDEAO est inacceptable et ne fait que confirmer ce que j ai dénoncé au parlement de la CEDEAO : la CEDEAO des chefs d’État en opposition à la CEDEAO des peuples.

Le préfet de Dakar ne doit pas interdire une manifestation en soutien à la RDC contre l’agression rwando-impérialiste.

GMS (Guy Marius Sagna)