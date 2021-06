Guy Marius Sagna…L’activiste qui aime l’argent facile

Guy Marius Sagna n’est plus à présenter. Le leader du Front Révolutionnaire Anti impérialiste Populaire et Panafricaniste (FRAPP-France dégage) est dans tous les combats. Le militant activiste a fait le tour de tous les prisons du Sénégal. Activiste redoutable contre le régime du Président Macky Sall, il ne manque pas une seule occasion pour dénoncer des méfaits et lancer des alertes. Mais le problème, c’est qu’il est logé et entretenu par les populations. Une sorte de rémunération populaire pour son activisme.

Du collectif « Non aux APE » au contre-sommet de la Francophonie en 2014, en passant par le mouvement patriotique « Moom Sa Rew », Guy Marius a pris part à presque tous les grands combats citoyens depuis 2012. Connu pour ses positions radicales contre le pouvoir en place, il ne rate aucune occasion pour envoyer Macky Sall au tapis. Et les véritables combats dans lesquels où on le voit, sont uniquement liés aux problèmes fonciers. Récemment il s’est fait attaquer à Nianing alors qu’il était venu apporter son aide à un collectif de la localité.

Soi-disant activiste il n’est jamais dans les véritables combats. Pendant que des personnes comme Mame Mactar Gueye de Jamra se tue à préserver les valeurs purement sénégalaises, lui est en train de faire son show devant les caméras. La victimisation est sa principale arme d’où ses nombreux séjours carcéraux. Revoilà notre « héros » national à qui les sénégalais ont offert une voiture par le biais d’une cagnotte lancée sur la toile. Mais la manière dont ce véhicule a été acquis est une véritable honte.

Guy l’activiste du foncier qui vit au crochet de la population

Voilà un homme nourri, logé, véhiculé par des donateurs trompés par des astuces de soi-disant activistes paresseux. Ceci est tout simplement indigne d’un homme de valeur. Guy Marius Sagna devrait beaucoup apprendre de Mactar Gueye de l’ONG Jamra. Cet homme mène les véritables combats. Pendant qu’il est en train de lutter contre la criminalisation de l’homosexualité au Sénégal, le leader de Frapp et ses soutiens font leurs shows devant les caméras. Ce cadeau (voiture) fait par nos chers compatriotes aurait pu servir à autre chose.

Si Guy Marius Sagna était un véritable activiste qui se soucie de la misère de certains sénégalais, il aurait dû utiliser cet argent à d’autres fins. Cette cagnotte pouvait aider les personnes qu’il prétend défendre mais non ! Le leader de Frapp préfère se blottir dans sa nouvelle voiture. Cet homme envoie un très mauvais message à la jeunesse sénégalaise. Qui désormais va choisir le chemin le plus facile pour arriver à leur dessein.

On ne se proclame pas activiste, c’est le peuple qui désigne les personnes qui le défendent. Les problèmes fonciers pour lesquels il fait son show existe depuis bien avant le régime actuel. Les véritables combats sont menés par des hommes comme Mame Matar Gueye qui n’est ni logé ni nourri par les sénégalais.

Qu’est-ce que Guy a fait pour mériter toutes les faveurs de la population ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru