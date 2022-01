Guy Marius Sagna : « Macky Sall est né avec le drapeau français au cœur »

C’est pourquoi le DG du port a augmenté le loyer de ces entreprises du domaine portuaire par exemple de 147.000 FCFA à plus de 1 million de FCFA et pour d’autres de 3 millions de FCFA à plus de 30 millions de FCFA. Les Sénégalais dirigeant ces entreprises ne pouvant pas payer cela, le DG du port, homme de main du président Macky Sall a annoncé à ces entreprises regroupées au sein de l’Union des entreprises du domaine portuaire (UEDP) leur déguerpissement du port. Macky Sall veut donner leur place à des multinationales et à ses proches amis.