L’actrice Halima Gadji : « j’étais sur le point de me marier… »

Halima Gadji, l’actrice principale de la série sénégalaise à succès « maîtresse d’un homme marié », fait une révélation stupéfiante sur sa vie amoureuse.

Dans ses révélations, la mère célibataire soutient qu’elle a été trahie par le père de sa fille de 11 ans.

En effet, elle était sur le point de se marier avec le père de cette dernière mais au finish, le couple a connu un évènement brusque. Un fait qui va faire tomber le plan à l’eau.

« Ma plus grande déception amoureuse, je l’ai connue avec le père de ma fille. Tout allait bien, il n’y avait pas de problème, on préparait le mariage et du jour au lendemain, il est parti, il m’a quittée », se confie-t-elle lors d’une interview.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, l’actrice Halima Gadji commence les castings à l’âge de 15 ans. Grâce à la plateforme Wakh Art, elle se fait connaître comme modèle et pose pour des magazines et des publicités.