Halle Berry, son premier baiser était avec une…fille

Halle Berry a partagé son premier baiser avec une petite amie qui l’a aidée à embrasser avec la langue. L’actrice oscarisée était tellement déterminée à impressionner un nouveau petit ami avec ses talents qu’elle a fait appel à une amie pour s’entraîner avec elle.

« Mon premier baiser… était (avec) une fille, parce que j’avais ce petit ami nommé LaShawn Boyd et je voulais le galocher, mais je ne savais pas embrasser avec la langue, alors j’ai demandé à ma meilleure amie de l’époque de me montrer comment embrasser avec la langue, pour que je puisse le faire avec lui » a raconté Halle Berry dans un épisode de sa nouvelle émission Instagram Live, Bad & Booshy.

« Alors elle est venue chez moi et m’a embrassée pendant 30 minutes. Littéralement, elle m’a montré comment embrasser un garçon avec la langue. Et puis le lendemain soir, je suis allée embrasser LaShawn Boyd. »

Bad & Booshy est un projet commun entre la star d’A l’ombre de la haine et son amie et styliste Lindsay Flores, et aucun sujet n’est trop personnel pour le duo. L’année dernière, la star de 54 ans a parlé ouvertement de son premier orgasme.

« Je me souviens de mon premier orgasme. Je me le suis donné moi-même, avait-elle révélé, ajoutant qu’elle avait 11 ans à l’époque. Je découvrais ma sexualité, comme la plupart des filles. » conclut Halle Berry