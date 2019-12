Hausse du Prix de l’électricité: Alioune Tine électrocute…Papa Mademba Bitèye

Face à la tension de trésorerie que traverse la Senelec et qui est à l’origine de la hausse sur le prix de l’électricité, la décision du directeur général Papa Mademba Bitèye de ne pas procéder à l’audit de la boite fait désordre.

Du moins selon Alioune Tine qui n’a pas été du tout tendre avec le nouveau DG sur les ondes de Sud Fm.

« J’ai été très surpris par la gouvernance de la Senelec. Quand le DG de la Senelec dit ‘’je ne vais pas faire d’audit, je n’en ai pas demandé et je n’en ai pas besoin’’. Pour quelqu’un comme moi qui trouve que l’audit est dans l’ordre normal des choses.

Quand quelqu’un prend les rênes d’une entreprise aussi stratégique et dire je ne veux pas voir les forces et les faiblesses, il n’a pas sa place là-bas. Disons-nous la vérité. Il faut faire l’audit de la Senelec pour qu’on sache ce qui se passe et pourquoi on augmente », tonne Alioune Tine.