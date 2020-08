HLM : Un voleur attaché à un poteau et tabassé pour…

Ce voleur n’oubliera pas de sitôt la nuit qu’il a passée aux HLM. En effet, dans la nuit du mercredi au jeudi, entre 23 heures et minuit, un jeune homme, taxé de voleur, a été pris par des riverains sur la route des Hlm, entre le rond-point de la mosquée Massalikoul djinane et une banque se trouvant dans la zone.

Il a été ligoté et tabassé. Il suppliait ses bourreaux de lui pardonner. En vain. Comme quoi « voler c’est vraiment mettre sa vie en danger », nous dit Le Témoin qui donne l’information.

Après l’avoir détaché, ses bourreaux ont arrêté un taxi et ont voulu le mettre dans la malle arrière du véhicule pour le conduire à la police. Après des interventions, il a finalement été déposé à l’intérieur du taxi et amené au commissariat des Hlm.