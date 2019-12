Hong Kong : à 24 ans, il hérite de 3,8 milliards de dollars

La classe dirigeante de Honk Kong profite de l’absence de fiscalité sur l’héritage pour transmettre sa fortune… Et les riches sont devenus beaucoup plus riches en 2019.

Tse Ping and Cheng Cheung Ling, l’un des couples les plus riches de Chine vient de transférer un cinquième des actions de sa société Sino Biopharmaceutical à son fils Eric Tse, 24 ans, relate Bloomberg. Cette compagnie pharmaceutique, spécialisée dans la recherche et le développement de traitements contre les affections ophtalmiques et l’hépatite est évaluée à quelque 8,5 milliards de dollars. Ce qui représente, pour Eric, un cadeau de… 3,8 milliards de dollars ! De quoi faire du jeune homme du jour au lendemain l’un des hommes les plus riches du monde. Ce genre de pratique est très répandue à Hong Kong, où dons et héritages sont exonérés de toute taxe ou impôt.

Le jeune homme, qui vient d’être nommé directeur exécutif de Sino Biopharmaceutical et d’entrer à son conseil d’administration – pour un salaire annuel de 498.000 dollars – a suivi le cursus des élites hongkongaises. Naissance à Seattle, école primaire à Beijing et secondaire à Hong Kong, puis études supérieures de finance à Wharton Université de Pennsylvanie. Il a même créé dans le cadre de son Université un grand sommet annuel sino-américain, le Penn Wharton China Summit, relate cet article.

Une hyper-élite toujours plus riche

Représentatif de sa génération, notre milliardaire en herbe est aussi très actif sur Instagram, où il souhaite la fête des pères et la fête des mères, poste moultes photos de chats et de nourriture, et se met en scène dans des selfies avec la chanteuse Rihanna, le mannequin Bella Hadid ou la Princesse Charlene de Monaco.

Eric n’est qu’un des nouveaux représentants d’une hyper-élite du capitalisme mondialisé qui a battu de nouveaux records de richesse en 2019. Selon le Bloomberg Billionaires Index, les 500 individus les plus riches de la planète ont accru leur fortune de 1.200 milliards de dollars, augmentant de 25 % leur fortune collective pour atteindre 5.900 milliards de dollars.

Malgré son très coûteux divorce (9 milliards de moins), l’homme le plus riche du monde reste le tycoon du commerce en ligne, P-DG et fondateur d’Amazon Jeff Bezos avec 116 milliards de dollars selon Bloomberg. Suivi par Bill Gates (113 milliards de dollars), Bernard Arnault (106 milliards de dollars) et Warren Buffett (81,5 milliards de dollars).