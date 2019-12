Ce 21 décembre, le champion marocain Badr Hari, a été contraint d’abandonner de nouveau le combat face à Rico Verhoeven après une blessure au pied.

Le Marocain de 35 ans, malgré tout, avait très bien négocié le premier round en le remportant aux points.

Le second round sera à l’avantage de Rico Verhoeven pour les arbitres qui lui accordent le gain des points.

Le troisième round sera fatal a Badr Hari. Il envoi son adversaire au tapis et tente un « reverse-kick » qui lui fera faire une très mauvaise chute. Il restera au sol et nous, nous resterons sur notre faim.

Mais de nouveaux faits viennent changer la donne de ce pénible match.

La chaîne américaine CNN vient de remettre en cause l’intégrité morale du champion et par la, celle de l organisateur.

En effet, CNN accuse de facto l’athlète marocain de triche, de manipulation scandaleuse du résultat final du combat.

L’organisateur de cet événement sportif, Glory, serait le complice et même peut-être l’instigateur de la manipulation.

Il faut en effet savoir, que ce genre d’évènement sportif implique des millions de paris et donc d’énormes montants d’argent.

Le champion marocain avait le vent en poupe par rapport à ces dits paris. Une victoire de sa part aurait causé de grosses pertes à la société Glory. On se rappelle qu’il a mis son rival à terre à deux reprises.

Selon la chaîne américaine, les probabilités de son échec étaient quasi nulles.

Donc énorme étonnement quand il abandonne le combat, alors qu’il tenait son adversaire sous sa coupe.

CNN parle même de « blessure imaginaire ». Mais la commission qu’il touche, elle ne l’est pas, 20 millions de dollars.

Selon des rapports américains, l’organisation Glory et en général les sociétés de jeux ont le pouvoir de décider du vainqueur avant le début du combat en suivant le montant des paris.

Ils donnent alors des recommandations aux sportifs, en exécution des termes de leurs contrats.