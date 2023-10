Hopital Dalal Jamm : Dix (10) salles d’opération équipées de matériels de dernière génération

«L’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye s’agrandit.» C’est l’avis de Moussa Sam Daff, Directeur général de la structure. Le week-end dernier, Fatou Mbaye Sylla, Directrice générale des Etablissements de santé, a effectué une visite au sein de la structure sur instruction de la ministre de Santé. L’objectif était de faire l’état des lieux, mais aussi de constater l’avancement des chantiers en cours.

«Nous avons visité le centre du greffe de la moelle, de la procréation médicalement assistée, mais aussi fait l’état des lieux de la finalisation du projet de l’hôpital Dalal Jamm», a fait savoir la directrice avant de féliciter le chef de service pour avoir exécuté les instructions qui lui ont été données. «Et les travaux architecturaux sont finis à 98%. Les équipements sont commandés, et sont en cours d’installation. Et nous avons vu une structure où les deux projets répondent aux normes, et pratiquement tout ce qui se fait à l’extérieur se fait ici. La greffe de la moelle est très recherchée par la population. Et souvent des Sénégalais ont toujours sollicité le chef de l’Etat ou la Première Dame pour un appui ou une prise en charge à l’extérieur. Entre 80 et 100 millions de francs Cfa. C’est ce service qu’on va offrir aux Sénégalais aujourd’hui. Y’a la procréation médicalement assistée car souvent les femmes ont des problèmes de fertilité, et se rendaient au Maroc pour être prises en charge. Et aujourd’hui ces deux centres sont là pour offrir des soins de qualité», a déclaré Mme Sylla.

D’après cette dernière, cette idée de la mise en place de ces infrastructures de dernière génération a été initiée par le chef de l’Etat qui, après le Covid-19, «avait consenti ce financement pour offrir à la population des soins de qualité. Il faut rappeler que l’hôpital Dalal Jamm est un niveau 3, mais bientôt va passer à un niveau 4. Et les services vont être opérationnels d’ici décembre», a promis la Directrice générale des Etablissements de santé.

Mais cette dernière ne se limitera à ces deux infrastructures. En visite guidée par le chef de service M. Daff, elle a fait le tour du service de la dialyse. «Les équipements sont disponibles, et sont en phase de finalisation. Et bientôt nous allons passer à la phase-test. Et je tiens à rappeler que le centre de dialyse a une capacité de 12 lits, avec 2 lits pour les urgences. Et au-delà de ce centre, nous avons le bloc opératoire qui faisait partie des services à finaliser. On va livrer 5 salles opératoires, en plus des quatre existantes, plus la salle qui est au niveau de la maternité. Au total, 10 salles opératoires seront toutes en service. Et parmi ces salles, une sera dédiée à la télémédecine.»