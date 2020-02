Ibrahima Mbodj disculpe Karim Wade et enfonce Aliou Sall

Assurément le ridicule ne tue plus au Sénégal. Après avoir subi des échecs répétés à la

suite des différentes commissions rogatoires lancées, un peu partout à travers le monde,

pour fouiner les avoirs inexistants de l’ex-ministre d’Etat dans les paradis fiscaux avec un

zéro pointé à la clef ; l’Etat du Sénégal ne démord toujours pas. Il cherche toujours des poux

à coller au nouvel homme fort du PDS : l’homme le plus craint et le plus redouté par ce

régime moribond. Si non, il n’y a rien qui puisse justifier un tel acharnement contre sa

personne.

Après avoir été arbitrairement séquestré pendant plus de trois ans sans aucune preuve, les-

voilà qui caressent le rêve de vouloir lui imputer les délits dont Aliou Sall et son frère sont les

principaux coupables. Mais bon comme nos faux gouvernants ne vivent que du mensonge et

de la manipulation, il me parait impérieux de rétablir la vérité des faits. Selon la presse de ce

jour, l’ex-Dg de Petrosen, Ibrahima Mbodj, a révélé ‘’aux enquêteurs avoir signé les

contrats en mars 2012’’.

Arrêtons-nous à cette phrase qui à elle seule suffit pour démontrer l’irresponsabilité, la

mauvaise manifeste mais surtout le mensonge éhonté colporté par l’OFNAC en utilisant ce

vieux retraité pour tenter de mouiller Karim Wade. C’est dire que même en mensonge nos

faux gouvernants sont nuls.

Le Président Macky Sall pour permettre à Pétrotim Sénégal appartenant à son petit frère,

Aliou Sall, de bénéficier des deux blocs Saint-Louis et Cayar Offshore, avait fait croire aux

Sénégalais que c’est le groupe Petroasia-resources limited qui en fut demandeur. Aly

Ngouille Ndiaye pour faire passer cette pilule amère, en signant le rapport de présentation

qui fut présenté au chef de l’Etat en conseil des ministres, avait aussi fait croire aux

Sénégalais que Petroasia-resources limited était un grand groupe composé d’investisseurs

spécialisés dans le pétrole. Ce qui est tout sauf vrai. C’est à la suite de ce faux et mensonger

rapport du ministre Aly Ngouille Ndiaye que le président Macky Sall a paraphé deux décrets

d’approbation (2012-596 et 2012-577), le 19 juin 2012, permettant ainsi du coup à

Petroasia-resources limited de disposer de ces deux blocs. Ce, en violation flagrante de

l’article 8 du code pétrolier puisqu’à la suite de la plainte de Tullow oil, il y avait un

contentieux en cours.

Pour vous montrer que ces mafieux, qui utilisent la presse pour faire la peinture de leur acte

de banditisme, sont des mythomanes invétérés ; Petroasia-resources limited qui a bénéficié

des largesses du Président Macky Sall fut créé, le 06 mars 2012, aux îles vierges

britanniques qui est un paradis fiscal par excellence. Plus grave, selon leurs dires c’est

Petroasia-resources limited ‘’la grande filiale internationale’’ qui a engendré Petrotim Sénégal

appartenant à Aliou Sall. Preuve de plus qu’ils sont des cancres, la société Petrotim Sénégal

qui est la fille de Petroasia-resources limited fut crée, le 19 janvier 2012, sous le numéro

265741. Du jamais vu : une fille qui est plus âgée que sa maman ! Où se trouve la

responsabilité de Karim Wade dans tout cela ?

Mieux, un rapport de l’IGE ordonnait au chef de l’Etat de ne pas ratifier ces deux décrets

d’approbation sans omettre le fait que Macky Sall savait pertinemment que la société de

Aliou Sall (Petrotim Sénégal) n’était non seulement pas une société pétrolière mais plus

grave qu’elle ne s’était jamais essayée auparavant dans l’exploration et l’exploitation

pétrolière. Un plumitif, expert-pétrolier, il faut être Aliou Sall pour avoir cette prétention !

En réalité, l’ex-dg de Petrosen, Ibrahima Mbodj, avait signé les contrats comme il l’atteste en

mars 2012 juste après la création de Petroasia-resources limited. Les responsabilités sont

donc partagées entre Aly Ngouille Ndiaye qui a présenté un faux rapport permettant au

Président Macky Sall de signer deux illégaux décrets d’approbation et Aliou Sall dont la

société a bénéficié illégalement de ces deux blocs en utilisant une fictive société-écran

(Petroasia-resources limited). De grâce, honorables journalistes, enlevez le fils du président

Wade de cette association de malfaiteurs. Plus vous l’attaquez, plus Karim Wade tend ses

mains propres et blanches pour indiquer qu’il est l’homme sur qui le Sénégal peut et doit

compter pour sortir de la torpeur.

Eternel Wadiste

Moïse Rampino