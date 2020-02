APS : La vérité sur les 65 millions détournés…

Les choses commencent à s’éclaircir sur le présumé détournement de fonds alloués à l’Aps pour les besoins de la couverture de la campagne électorale de février 2019, à hauteur de 65 millions F CFA.

Le Journal ‘’Source A’’, qui a enquêté autour de ce présumé détournement, révèle que la plainte du Directeur Général risque de fondre comme beurre au soleil. Dans sa parution de ce lundi, le canard s’épanche sur les traces de l’utilisation des 65 millions F CFA, objet de la plainte de Thierno Birahim Fall.

Le quotidien, qui a enquêté autour de ce présumé détournement, révèle que cette somme, qui représente les fonds pour la couverture médiatique de la campagne présidentielle de février 2019, a été répartie entre les 62 permanents dont le directeur général, les 23 pigistes et les 14 contractuels de l’Agence.

Les journalistes et techniciens ont reçu, chacun, 25.000 Fcfa par jour, durant les 21 jours de campagne, soit 525.000 Fcfa par personne. Les correspondants régionaux, ont reçu, individuellement, 575.000 Fcfa, les rédacteurs en chef 735.000 Fcfa, chacun, les coordonnateurs et les secrétaires généraux de l’Aps, 850.000 francs chacun. Le DG, Thierno Birahim Fall, a reçu, via des virements, 5.700.000 Fcfa, soit dix plus que les permanents. Le reliquat des 9.170.000 Fcfa a été utilisé pour les besoins de l’assurance-maladie.