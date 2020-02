Ibrahima Sène dévoile le plan funeste de Moundiaye Cissé et ses bailleurs

Suppression du Cumul des fonctions de Président de la République et de Chef de Parti : pourquoi Monsieur M. Cissé s’entête-t-il tant ?

La Commission Politique du «Dialogue National » bute encore sur un faux débat artificiellement entretenu par ses membres issus de la Société civile, avec à leur tête, Monsieur M. Cissé, au risque de faire échouer cette importante concertation des forces vives de la Nations, pour trouver des consensus forts le plus large possible, afin de continuer à amener notre pays ,dans la stabilité et la paix civile, vers plus de souveraineté et de progrès démocratique , économique, social et culturel partagés.

En effet, leur entêtement à vouloir faire supprimer ce Cumul dans le cadre d’un régime de « Cumul des fonctions de Président de la République et de Chef de l’Exécutif », qui n’existe nulle part dans le monde, me semble particulièrement suspect.

Même en France où l’on a supprimé institutionnellement le « Cumul de la fonction de Président de la République et celle de Chef de Parti, Monsieur M. Cissé et consort ne peuvent ignorer que c’est dans un régime où le Président de la République n’est pas constitutionnellement Chef de l’Exécutif, même s’il est élu au suffrage universel direct.

Le Chef de l’Exécutif revient au Premier Ministre issu de la Majorité de l’Assemblée nationale, qui définit et exécute la Politique de la Nation.

C’est cela qui permet l’avènement de la « cohabitation » en France, lors d’une non concordance de la Majorité présidentielle et la Majorité à l’Assemblée nationale.

C’est cette disposition constitutionnelle qui rend possible une « cohabitation », qui transfert le Pouvoir exécutif au Premier Ministre issu de la Majorité à l’Assemblée nationale, que la Droite Française a essayé de contourner, en réduisant le mandat du Président de la République de 7 à 5 ans, comme l’est la durée de la mandature de l’Assemblée nationale, et a instauré la tenue de la Présidentielle avant les Législatives, pour faire bénéficier au Président élu, de sa dynamique de victoire afin de gagner une majorité de Députés pour son Parti, lui permettant politiquement de dicter la Politique de la Nation à son Premier Ministre issu de la Majorité de son Parti à l’Assemblée nationale.

Cet artifice politicien lui est nécessaire, pour éviter une « alternance politique » au sein de l’Exécutif, due à la « cohabitation » qui reste constitutionnellement possible.

Cela a produit un Président de la République autocrate, doté d’un pouvoir fortement personnalisé, qui entrave le bon fonctionnement de la Démocratie représentative, ouvrant aujourd’hui en, France, l’exigence de la dépasser par une « Démocratie citoyenne » à travers l’institutionnalisation d’un « Référendum d’Initiative Citoyenne » (RIC) permettant la révocation des élus, y compris le Président de la République, en cours de mandat, pour s’opposer à la dérive despotique en cours France.

Donc, les représentants de la société civile à la « Commission Politique » du « Dialogue national », savent bien, en âme et conscience, que la suppression du cumul qu’ils réclament à cors et à cris, ne s’impose que lorsque la Fonction de Président de la République n’est plus cumulée avec celle de l’Exécutif, comme dans les régimes parlementaires.

Ce faisant, ils démontrent que l’approfondissement de la Démocratisation de nos Institutions Républicaines est le Cadet de leur souci !

Cependant, Monsieur M. Cissé et ses compagnons cherchent à noyer leurs véritables objectifs antis démocratiques, dans l’évocation de l’article 80 du Code des procédures pénales, pour dire, que leurs arguments se fondent juridiquement pour préserver les libertés démocratiques, du fait que toute atteinte à l’honneur du Chef de Parti est considérée comme « offense au Président de la République » et est sévèrement punie, pour cela, par la loi !

En d’autres termes, il faudrait supprimer ce Cumul, pour permettre de rendre « impunie » toute offense au Chef de Parti, tout juste par ce qu’il n’est pas Président de la République !

Et le plus loufoque dans tout cela, c’est de trouver, dans cette « Commission Politique », des Partis de l’opposition qui soutiennent bec et ongle, cette incongruité, croyant aveuglément qu’ils luttent contre un « conflit d’intérêts » qui protègerait indument le Président de la République, alors qu’ils souscrivent en fait, à ce que l’on puisse « leur porter offense impunément » !

Ces néo politiciens de l’opposition embourbée dans la politique politicienne, ne se rappellent même plus de la « stratégie de discrédit » que leurs amis de la société civile, appuyés par leurs bailleurs de fonds étrangers, ont mise œuvre, depuis plus d’une décennie, pour disqualifier les Chefs de Parti, du Pouvoir comme de l’Opposition, pour gérer ce pays.

Pour eux, les « Politiques ont échoué », et « doivent dégager pour leur laisser la place », eux, qui se croient plus compétents, plus étiques et plus respectueux des populations et de leurs intérêts !

Donc, en rendant ainsi les Chefs de Parti susceptibles d’être offensés impunément, ces derniers vont parvenir, avec l’assentiment de ces Partis d’opposition, à accrocher une flèche de plus à leur arc, dans leur stratégie de discréditer les Chefs de Parti.

Mais, ils savent que cela n’est pas suffisant pour pouvoir leur permettre de se substituer aux Politiques, du fait que leur « Statut », qui leur permet de bénéficier de financement d’institutions étrangères, ne les autorise pas à briguer des fonctions politiques, au risque de perdre ces financements, même si la Constitution leur reconnait, grâce aux luttes des Partis, le droit de briguer sans discrimination aucune, le suffrage du peuple, à toutes les élections.

C’est pour cela, qu’ils militent, bec et ongle, pour trouver un financement alternatif dans l’institutionnalisation du « financement public des Partis politiques », comme cela s’est produit, au Mali, au Bénin, et en République de Guinée.

Ils voient dans la financiarisation de la vie politique, le seul moyen de réaliser leurs ambitions de conquête du pouvoir.

Voilà pris en flagrant délit, nos « experts auto-proclamés » de la Société civile, qui viennent pour la plupart d’une dissidence d’un Parti politique, et qui veulent ainsi, par la bande, venir au pouvoir sur le discrédit des Chefs de Parti.

Malheureusement, en tentant de bloquer la « Commission Politique » du « Dialogue National » par ces faux débats, ils ont embarqué des Partis d’opposition, en rupture avec les aspirations démocratiques et sociales de notre peuple, dans leur projet néfaste de conquête du Pouvoir.

Mettre fin à leur « œuvre de destruction massive » de nos conquêtes démocratiques et citoyennes, est devenue, dès lors, une œuvre de salubrité publique !

Dakar le 23 Février 2020

Ibrahima SENE PIT/SENEGAL