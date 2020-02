Idrissa Diallo : « En plus d’avoir abandonné ses fils, le président de la République les a atteints moralement »

Le maire de Dalifort dans les colonnes du journal SourceA s’est prononcé sur la situation des étudiants Sénégalais bloqués à Wuhan, épicentre du Coronavirus.

Idrissa Diallo estime que la sortie du président Macky Sall au sujet du rapatriement ou non de ces compatriotes est tout simplement un aveu d’échec. Selon lui, en plus d’ « avoir abandonné ses fils, le président de la République les a atteints moralement ».

« Je crois qu’il y a un problème de communication car même si l’Etat n’avait pas les moyens, ce que je ne crois pas, il y a une façon de le dire à des personnes qui sont à des milliers de kms de chez eux. Ils sont des jeunes et ils ont leurs parents ici, donc, si on n’a pas les moyens on peut dire ‘on n’a pas les moyens mais on va voir avec nos partenaires, nos amis des autres pays qui sont en train de rapatrier comment on peut le faire’ », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien.