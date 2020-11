Idrissa Seck-Oumar Sarr : Les deux renégats de la république

Aujourd’hui, on assiste à une indignation et au non respect du peuple par des politiciens indignes au vrai sens du terme. La politique politicienne ne rime pas avec les valeurs fondamentales de notre société.

On voit des leaders politiques sans vergogne, sans dignité, ni ambition pour une politique rationnelle et générationnelle pour le Sénégal. Comment se fait-il qu’en 2019, lors de l’élection présidentielle, deux leaders politiques qui criaient sur tous les toits pour dénoncer la mal gouvernance du régime de Macky SALL se retrouvent aujourd’hui avec ce dernier. Permettez moi de m’adresser d’abord, à mon ex frère de parti, Omar SARR. Ce monsieur a tout eu dans sa vie grâce au Parti Démocratique Sénégalais (PDS) dirigé par le frère Secrétaire Général National (SGN), Me Abdoulaye et son candidat Karim Meissa WADE. Le Président Karim WADE a toujours eu confiance en toi depuis son élargissement de prison par la CREI qui était mise en place pour combattre un seul et unique adversaire, le président Karim jusqu’à son exil forcé.

Quand Macky SALL attaquait notre candidat, tu étais là sans réaction. Tu fais parti des initiateurs du projet de réduction du PDS à sa plus simple expression. Saches que votre projet est tombé dans l’eau. Toutes les taupes de Macky SALL qui étaient dans le PDS se sont dévoilées aujourd’hui. Le Parti Démocratique Sénégalais est un patrimoine national, quiconque s’aventurera à anéantir les principes et idéologies fondamentaux de cette obédience politique verra des jours très sombres. Si on parle de démocratie en Afrique, c’est grâce au fondateur du PDS, Me Abdoulaye Wade. Si le Sénégal se trouve aujourd’hui à un certain niveau de développement dans tous les secteurs institutionnels résidents, c’est grâce à un programme de société défini par un panafricain, un visionnaire, un leader de classe mondiale.

Je ne vais pas terminer sans parler à Idrissa SECK, le dealer, le trompeur, le mythomane, le mégalomane et le tricheur. Que vas- tu raconter à tes petits-fils s’ils s’aventurent à flirter sur l’historique du Sénégal au plan politique. Tu n’es pas une référence pour la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse a besoin des hommes de valeur, d’éthique, de dignité et d’une déontologie intellectuelle. Ton personnage sera un mythe pour la génération future. Depuis 2007, tu essayais de tromper les Sénégalais afin d’accéder à la magistrature suprême du pays. Tu n’es jamais constant dans tes propos. Toi, qui disais que la vision de Macky SALL est limitée à Diamniadio, toi qui disais, lors de tes tournées nationales que Macky SALL a vendu le pays aux Français. Aujourd’hui, pour tes propres intérêts, tu te dédis en s’alliant avec Macky SALL tout en prétextant que c’est par patriotisme.

Les sénégalais ne t’ont pas vu, quand le coronavirus déstabilisait notre économie nationale, de manière directe ou indirecte. Les sénégalais ne t’ont pas vu quand les inondations frappaient une partie du territoire national. Où étais tu quand des centaines de jeunes désespérés perdaient leur vie en bravant les océans pour trouver un avenir meilleur ? Aujourd’hui, tu viens nous tympaniser pour tes propres intérêts et en nous faisant croire que c’est par patriotisme que tu as répondu à l’appel de Macky SALL.

Penses tu à tes alliés de IDY 2019 ? Vous aviez une vision commune et aujourd’hui, tu les as tous trahi pour un pouvoir décrété par quelqu’un. Rappelles toi de tes propos précédents. Toi qui disais que tu ne vas plus accepter un poste venant d’un décret et aujourd’hui tout le monde connais la suite. Comment peut-on vomir et le ravaler ?

J’ai peur pour la destinée de ce pays. Quand je vois certains comportements des gens qui ont l’obligation de donner l’exemple par un amour de la patrie qui leur a tout donné. Je lance un appel à tous les jeunes désirant un pays de liberté, de justice de paix et d’équité de combattre toutes personnes désirant anéantir les fondamentaux de notre société d’une manière pacifique.

Mamadou Lamine YATT

Membre de la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL)

Responsable au Mouvement Karim Président (MKP)