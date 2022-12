Idrissa Seck : « Rien ne justifie la violence envers les femmes »

Quelles que soient nos divergences, que nous ayons été heurtés ou blessés dans ce que nous avons de plus cher et de sacré, rien ne justifie la violence et plus particulièrement la violence envers les femmes.

A l’Assemblée nationale, tout comme au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), nous avons le devoir de représenter dignement le peuple sénégalais. Ne l’oublions pas.

La démocratie au Sénégal est le modèle de référence africaine et tous devrions contribuer à le préserver.

Idrissa Seck