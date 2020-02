Rewmi : Idrissa Seck aphone, déroute

Idrissa Seck est de la classe des hommes politiques, les plus lugubres au Sénégal. Quelques apparitions, le voilà qui disparait de la scène politique nationale. Idrissa Seck est si mystérieux que même ses propres partisans parviennent à cerner sa propre personnalité. Lors de la dernière élection présidentielle, bénéficiant du soutien d’une large frange de l’opposition significative, Idrissa Seck était classé second derrière le Président de la République sortant, Macky Sall passé dès le premier tour.

Pour un score aussi enviable, Idrissa Seck aurait dû saisir la balle au rebond, ne laisser aucun répit au régime actuel afin de garder toutes ses chances de se représenter en 2024, et de se faire élire enfin Chef de l’Etat du Sénégal, après ses échecs successifs de « Idy 4ème Président » et « Idy 5ème Président ».

Une autre candidature de sa part en 2024 serait beaucoup plus prise en considération, plus crédible, si Idrissa Seck n’adoptait une attitude de celui qui aurait avant le coup de gong, jeté l’éponge. Le Sénégal fait face en ce moment à de nombreuses difficultés, et à tous les domaines. Les masses laborieuses de ce pays montent de plus en plus au créneau, pour se mettre au combat, pour la défense de leurs pouvoirs d’achat.

Pour un candidat de l’opposition classé second derrière le Président de la République sortant, qui plus est, au regard de la Constitution, ne peut se déclarer lors de la prochaine élection présidentielle, au vu de la Constitution, Idrissa Seck devrait garder tous ses atouts et savoir bien les utiliser.

Voilà pourquoi, Idrissa Seck déroute. C’est comme s’il se plaçait comme étant une girouette qui attendrait de tourner dans le sens où va le vent ? Absent de la scène, Idrissa Seck devient aphone. Et son parti Rewmi navigue finalement à l’aveuglette. Les principaux responsables se tirent à boulets rouges.

