Révélation…La CREI validée par la France et l’ONU

Légitimité ou non du procès Karim Wade : Le juge Dème met les pendules à l’heure

Le débat doit être clos sur la légitimité ou non du procès suivi par la condamnation de Karim Wade devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). Une juridiction qui fait exception et n’est établie qu’au Sénégal. Ceci devrait-il mettre le Sénégal au ban du droit international, le placer comme Etat de non droit ? Il se trouve des « donneurs de leçons » en matière de droit qui ont vite essayé de condamner le Sénégal, de le classer au ban de la communauté internationale, parce que tout simplement Karim Wade a été jugé et condamné par la CREI.

Ces défenseurs du droit international font exprès en ignorant royalement que Karim Wade a été jugé et condamné, car ayant largement usé et bénéficié illégalement de deniers publics. Karim Wade ne devait-il oui ou non être poursuivi pour s’être enrichi illégitimement grâce à l’argent du contribuable ? Tous ces défenseurs des droits de l’homme qui défendent Karim Wade, car estimant la CREI illégale, car étant une juridiction qui exige le renversement de la preuve.

Ce que ces défenseurs des droits de l’homme veulent ne pas reconnaître, c’est que le Sénégal n’est pas obligé de se ranger souvent sur ce qui se fait ailleurs en matière de droit, mais doit par rapport à certaines règles qui lui sont spécifiques s’adopter. Il revenait à Karim Wade dont tout le monde sait que tous les biens acquis, le train de vie, devenaient démesurés par rapport à ce qu’il était avant l’accession de son père au pouvoir en 2000.

Fort heureusement, le juge Dème dont personne ne doute l’indépendance, connu pour sa probité a tenu à mettre les points sur les i sur ce fameux débat. Le juge Dème recadre ainsi certains membres des associations des droits de l’homme. Pour lui qui s’exprimait au cours de l’émission « Par conviction » de la 2STV, « le renversement de la charge des preuves en matière d’enrichissement illicite est compatible avec les droits de l’homme et le Conseil constitutionnel en France l’a approuvé ». Voilà qui clôt ce débat.

La rédaction de Xibaaru