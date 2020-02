Finale Zone1 A de Koungheul : Diambar étrille Diankalar…

La grande finale de la Zone1 A de Koungheul est jouée ce samedi au stade municipal de la capitale du Bambouck. Parrainée par Alioune Badara Ly, responsable politique de cette localité, par ailleurs, Président Directeur Général de la société APM Technologies, cette manifestation avait comme maîtresse d’œuvre l’ODCAV de Koungheul. Après un match âprement disputé, les pensionnaires de l’ASC Diambour ont imposé leur suprématie sur ceux de Diankalar sur une marque de deux (2) buts à zéro. Le parrain M. Ly n ‘a pas ainsi lésiné sur les moyens pour rendre belle cette fête de la jeunesse. L’équipe vainqueur a empoché 1 Millions 500 Mille F CFA, des jeux de maillots et bien d ‘ autres trophées. Quant à celle vaincue, elle a reçu une enveloppe de 750 Mille FCFA, des jeux de maillots, etc. Badou Ly, comme on l’appelle affectueusement, a aussi habillé toutes les autres sélections de Koungheul en maillots et godasses dernier cri.