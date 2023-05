Côte d’Ivoire : il attire une fillette avec des bonbons pour la…

Pour tenter de kidnapper la fillette, Paul l’attire avec des bonbons

« Vous la connaissez ? », s’est adressé le juge à Paul. « Non je ne la connais pas », a répondu ce dernier qui comparaissait devant le tribunal des flagrants délits du Plateau le 5 mai 2023, pour répondre des faits de tentative d’enlèvement de mineure.

Il avait été interpellé par des badauds à Abobo alors qu’il était avec une fillette qui ne voulait vraisemblablement pas de sa compagnie. Il a expliqué au juge qu’il traversait la voie en même temps que la fillette. C’est ainsi qu’il l’a prise par la main.

Pour le procureur les faits se sont passés autrement. En effet, selon lui, Paul cherchait à enlever la petite fille. Elle a résisté. Mais il a essayé de l’appâter avec des bonbons. Et autres friandises. Et elle a commencé à crier. Ce sont ses cris qui ont alerté des gens autour, qui sont aussitôt intervenus. Il a été ainsi interpellé et mis à la disposition de la justice. Le procureur a demandé au juge de le reconnaître coupable. Et de le condamner à 24 mois de prison ferme et 300 000 FCFA d’amende.

Le juge a requalifié les faits en tentative de fraude et a condamné Paul à passer deux ans en prison. Cette peine a été assortie de 300 000 FCFA d’amende. Les parents de la fillette ont brillé par leur absence au procès.

Source Le Banco