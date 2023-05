Cameroun : un bébé abandonné dans la rue avec une lettre d’excuse

La découverte du bébé à côté de qui se trouvait une note manuscrite en anglais sur un bout de papier a été faite tôt ce jeudi 4 mai 2023 au lieu-dit Mideno plus précisément à Ntefinki, dans l’arrondissement de Bamenda III, région du Nord-Ouest.

Pour l’heure, aucune information ne filtre sur la personne qui l’aurait abandonné dans la rue. Mais la lettre manuscrite trouvée auprès de lui laisse à croire qu’il s’agirait de l’œuvre de la génitrice du bébé.

Dans la missive, on peut lire la raison pour laquelle il a été abandonné dans la rue : « Je suis désolé d’avoir fait ça. Je n’avais pas d’autre choix car je veux que mon enfant vive une vie heureuse. Je n’ai rien, personne pour m’aider et rien pour démarrer une petite entreprise qui puisse faire vivre le bébé et moi.

S’il vous plaît, aidez-moi à prendre bien soin de lui et je prie que Dieu vous bénisse et exauce les désirs de votre cœur. Le bébé s’appelle Migael et il est né le 26 avril 2023. Il a pris son premier vaccin BCG et doit encore être circoncis. Que Dieu vous bénisse ainsi toute votre famille », peut-on lire dans la lettre.

Source CA