Il coupe le pied de sa femme à cause des…Spaghettis (photos)

Au Cameroun, un homme coupe les pieds de sa femme car il n’a pas trouvé les spaghettis dans la marmite

Les informations nous viennent de la page The Tsar buzz. On apprend qu’un homme du nom de NDI JEAN PAULIN originaire de MFOU une banlieue de Yaoundé est le fautif. Les faits remontent à quelques jours. La fille s’appelle AKONO SABINE MABELLE LYZETTE elle a 23 ans originaire de MENDONG à Yaoundé. Les deux vivent en couple à MFOU et ont deux enfants en bas âge.

Il y’a quelques jours, AKONO SABINE a fait de la cuisine pour son conjoint NDI, des spaghettis. Ce dernier a bien mangé et demander à cette dernière de mettre le reste au frais pour le lendemain à son retour de ses travaux champêtres.

Le lendemain, les deux enfants en bas âge du couple commencent par pleurer à cause de la faim. La mère se voit donc obliger pendant l’absence de son conjoint de leurs servir le reste de spaghettis du papa.

Au retour du champ, ce dernier loufoque se dirige lui-même à la cuisine et constate de lui-même que la marmite est complètement vide, lavée et rincée. Il pique alors une colère grave et se met à bastonner la femme.

L’irréparable va se produire : Il prend une machette et découpe le pied de la jeune dame jusqu’à découper l’os du pied comme vous pouvez le constater en image.

Elle est transportée d’urgence à l’hôpital de MFOU où les médecins n’ont pas d’autres choix que d’amputer le pied de la jeune fille. La brigade terre de MFOU va immédiatement procéder à l’interpellation de l’infortuné NDI où il est gardé en cellule afin d’être interrogé sur cet acte crapuleux dépourvu d’humanisme.

La famille du coupable va donc refuser de s’occuper de la prise en charge de la petite LYZETTE gravement atteinte physiquement et même moralement. Selon les membres de la famille du coupable, cette histoire banale devrait se régler à l’amiable.