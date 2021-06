Le prénom le plus utilisé dans le monde est Mohammed…(Le classement)

Voici les 10 prénoms les plus portés dans le monde entier

Déterminer les prénoms les plus donnés à l’échelle d’un pays n’est déjà pas une mince affaire, alors au niveau mondial, n’en parlons même pas ! Pourtant, un classement a malgré tout pu être établi, comprenant pour chaque prénom les dérivés de celui-ci. On vous le disait : sacrée enquête, hein!

Vous pensiez avoir un prénom original ? Ou au contraire, vous avez toujours trouvé le votre trop commun ? L’heure est à la révélation ! Un top 100 des prénoms les plus donnés a été établi et on vous dévoile les dix premiers… Suspense !

1

Mohammed

Il s’agit du prénom le plus donné au monde, si l’on prend en compte toutes ses déclinaisons, telles que Mohamed, Muhammed, Mouhammed ou encore Muhammet.

2

Marie

Marie arrive deuxième du classement mondial, avec ses traditionnelles déclinaisons: Maria, Mariah, Mary, etc.

3

Santiago

D’origine hébraïque, on le retrouve surtout du côté latino du globe et signifie “Que Dieu favorise”.

4

Sophie

Sophie signifie “sagesse” et possède une flopée de dérivés: Sofie, Sophia, Sonia…

5

Emma

Emma est d’origine germanique, venant de Erma. C’est un prénom que l’on retrouve sur pratiquement tous les continents du monde.

6

John

John possède, lui aussi, une multitude de déclinaisons, faisant de lui le 6ème le plus donné au monde. Parmi ses dérivés, comptons Johnny, Jonathan ou encore Jean.

7

Ali

Ali tire son son origine de l’Arabe qui signifie “celui qui est élevé” ou “celui qui est haut placé”.

8

Anna

Anna est d’origine hébraïque, dérivé d’Hannah, qui signifie “grâce”.

9

Lily

A la 9ème place, Lily est très porté en Chine. Parmi ses dérivés, on retrouve Elisabeth, Lizzie, Betty ou encore Leslie.

10

William

Et enfin, le dernier du top 10 et non des moindres : William a la cote en Angleterre.