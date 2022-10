Il demande le divorce parce que…sa femme dort au salon

Un Zambien veut divorcer de sa femme pour une étonnante raison

Un homme de 46 ans du district de Kabwe dans la province centrale, en Zambie, a juré de divorcer de sa femme pour avoir dormi au salon de leur maison pendant un an et six mois…

Namitondo Mukwanu a expliqué que depuis 18 mois, sa femme passe ses nuits dans le salon avec leurs enfants au lieu de la chambre principale. L’ABN de Zambie a rapporté que l’homme a décrit les agissements de sa femme comme une punition.

Il a dit qu’à partir du moment où la famille a changé de ville où ils vivaient, il a remarqué un comportement étrange chez sa femme, affirmant que la punition qu’il subissait était injustifiée. “La maison est à elle, la chambre est à elle, pourquoi dort-elle au salon avec les enfants ? » , se demande Mukwanu.

Malgré qu'il aie approché sa femme, elle ne l'a pas écouté et il a continué à endurer la punition, qui, selon lui, était contraire à leurs croyances culturelles. L'homme de 46 ans a depuis juré de divorcer de sa femme et de la renvoyer dans sa famille une fois qu'il aura de l'argent. Le couple est marié depuis 12 ans et a h…