Il égorge la commerçante mais sa carte Wave le trahit…

Affaire « une commerçante égorgée à n’zianouan » : comment le suspect a été interpellé à Adjamé

Golé Lou Glouya Jocelyne a été atrocement tuée, le dimanche 12 mars 2023, à son domicile au quartier Kouassi N’drinkrokro à N’zianouan. Le présumé assassin a été trahi par sa carte Wave retrouvée sur le lieu du crime.

Le corps sans vie de Golé Lou Glouya Jocelyne, jeune commerçante de 30 ans et native de Sinfra, a été découvert le mardi 14 mars 2023, aux environs de 8h40, à son domicile, au quartier Kouassi N’drinkrokro de N’zianouan par le voisinage. La victime avait été égorgée d’une oreille à une autre et gisait dans une mare de sang.

Une carte Wave découverte près du corps

Deux jours plus tôt, soit le dimanche 12 mars 2023, la commerçante s’était rendue à Abidjan pour effectuer des achats à Adjamé. A son retour, elle avait déposé ses bagages chez elle et était allée rendre visite à sa voisine avec qui elle avait longuement échangé. Et puis, plus de nouvelle d’elle jusqu’à ce que son corps sans vie soit découvert.

Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Tiassalé détachés à N’zianouan se sont rendus sur les lieux. A en croire Allo Police qui livre cette information, en inspectant les lieux du crime, les gendarmes sont tombés sur un élément qui va se révéler capital pour la suite de l’enquête. A côté du corps de la victime, se trouve une carte Wave, probablement appartenant au tueur.

‘’Grace à cette carte, ils ont pu voir la photo et mettre un visage sur la personne qui était avec Jocelyne le soir de son assassinat, mais aussi son numéro de téléphone’’, informe le confrère.

‘’C’est un veilleur de nuit qui réside à Adjamé’’

L’individu répond aux initiales de A.F. né en 1997 à Worou, au Mali. Au cours de la traque, les enquêteurs apprennent que A.F. réside à Adjamé où la victime a l’habitude de faire ses achats. Ils finissement par mettre le grappin sur le présumé tueur, le vendredi 17 mars 2023, avant de le conduire à la brigade de recherche au Plateau.

Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, A.F. avoue les faits. ‘’C’est un veilleur de nuit qui réside à Adjamé. La nuit, il surveille un parking. Il est aussi propriétaire d’un pousse-pousse’’, raconte-t-on.

L’homme explique aux enquêteurs qu’il a connu la commerçante lorsqu’elle venait faire ses achats dans un magasin, à Adjamé. Et c’est lui A.F. qui se chargeait de transporter ses bagages jusqu’à la gare de N’zianouan. ‘’Et en retour, la commerçante Jocelyne lui payait le prix de la course. C’est ainsi que chaque fois qu’elle vient à Adjamé pour ses courses, elle voyait A.F.’’, a-t-on confié.

Jocelyne suivie d’Adjamé à N’zianouan

Le jour du drame (dimanche 12 mars 2023), ‘’Lorsque Jocelyne a fini de faire son achat, elle a fait appel à A.F. pour déposer ses bagages à la gare. C’est ainsi que celui-ci, à son insu, l’a suivie jusqu’à N’zianouan’’, souffle une source.

Une fois à N’zianouan, la commerçante est allée déposer ses bagages chez elle. Elle est ressortie sans fermer la porte. La commerçante est allée rendre visite à sa voisine qui habite la même cour qu’elle. Quelques minutes après, Jocelyne revient chez elle. Puis elle referme la porte. A l’intérieur, surprise. Elle voit A.F.

‘’Etant déjà l’intérieur de la maison, A.F. relate que sa victime était étonnée de le voir dans sa maison. Il s’est donc servi d’un pilon pour l’assommer avant de prendre son couteau pour trancher sa gorge. Après son acte, il a pris les deux téléphones de sa victime pour s’enfuir. En chemin, il a appelé Ana, la voisine de la défunte pour lui dire qu’il venait de tuer sa camarade’’, relate une source.

La jeune fille a été inhumée le mercredi 29 mars 2023, au cimetière de N’zianouan. L’arrestation du suspect peut aider à apporter un certain sentiment de justice à la famille et aux proches de la victime.

Source Linfodrome