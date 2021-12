Il égorge son père et fonce sur un gendarme qui le tue

Horreur en Côte d’Ivoire, dans un village de Maféré…un homme égorge son père et est tué par un militaire, la localité soulagée

Un double homicide a eu lieu, le samedi 18 décembre 2021, dans le village de Dibi (Ghana-Kwosso), dans la sous-préfecture de Maféré, dans le département d’Aboisso, où Berté Daouda a égorgé son père Berté Kassim, avant d’être tué par K.S., un militaire.

Le village de Dibi (Ghana Kwosso) situé dans la sous-préfecture de Maféré, localité du sud-est de la Côte d’Ivoire, dans le département d’Aboisso, a vécu un double homicide, le samedi 18 décembre 2021. Le nommé Berté Daouda, un Malien âgé de 29 ans, a égorgé son père, Berté Kassim, avant d’être tué par le Sergent-chef K.S., un militaire en poste de surveillance frontalière.

Berté Daouda assène un coup de sabre à son père avant de l’égorger

Selon nos sources, le jour des faits, aux environs de 11 heures, Berté Daouda armé d’un sabre, se présente au campement de son père Berté Kassim. On ne sait pour quelle raison, il tente de s’emparer du bélier de son géniteur. Mais ce dernier s’y oppose énergiquement. Le fils y voit un affront qu’il décide de laver dans le sang. Certainement sous l’influence d’un excitant, Berté Daouda rentre dans une colère noire et assène un violent coup de sabre à son père. Comme si cela ne suffisait pas, il se saisit de son sabre pour l’égorger, avant l’arrivée des secours.

Le tueur mortellement atteint à la poitrine

L’information parvient à trois gendarmes et un militaire en poste de surveillance frontalière qui se déportent sur les lieux. A la vue des quatre hommes en arme, Berté Daouda, comme un forcené, fonce sur le Sergent-chef K.S., en service à l’UCS. Face à la menace, le militaire recule et lance la sommation au tueur de s’arrêter. Malheureusement, selon les mêmes sources, le militaire heurte une souche d’arbre dans son mouvement de recul et chute. Un coup de feu part de son arme, une kalachnikov, et atteint mortellement Berté Daouda à la poitrine.

Visiblement, les populations semblent soulagées par la disparition de Berté Daouda qui les terrorisait dans la localité.

A en croire nos informateurs, le commandant de compagnie s’est transporté sur les lieux avec l’infirmier du centre de santé de DIBI pour constatation.

« Les deux corps remis aux parents sur instructions du Procureur d’Aboisso »

Quant au Sergent-chef K.S., il a été relevé par sa hiérarchie pour rejoindre leur base à Aboisso. Le Procureur Aboisso informé a donné des instructions pour que…Lire la suite ici