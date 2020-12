Il frappe son ex…la mère de cette dernière le tue

Un Américain venu chez son ex pour l’attaquer a été tué par la mère et la sœur de celle-ci. Il a pénétré sans en avoir l’autorisation au domicile de son ex, et a fini par mourir. Un Américain a été battu à mort samedi matin à South Pasadena, en Californie, par la mère et la sœur de son ancienne petite amie. Le «Los Angeles Times» explique que l’homme a d’abord jeté un pavé à travers la fenêtre, avant d’entrer à l’intérieur de la maison et de se mettre à étrangler la jeune femme et de la frapper au visage.

Cette dernière n’était pas seule chez elle et sa mère et sa sœur sont immédiatement venues la secourir, attaquant le suspect avec un couteau et un club de golf, a expliqué le lieutenant Barry Hall, du bureau du shérif. « Elles ont essayé de l’éloigner mais cela n’a pas marché, parce qu’il était trop fort. Alors elles ont dû utiliser des armes », a-t-il expliqué.

« Elles étaient dans leur bon droit »

La police est rapidement arrivée en renfort après avoir été alerté par un voisin qui a entendu des femmes crier et vu une fenêtre brisée. Les agents n’ont pu que constater que l’homme de 40 ans était déjà mort au moment de leur intervention. Quant à la jeune femme de 37 ans, attaquée en premier, elle a été conduite à l’hôpital pour de nombreuses blessures au visage, mais a pu en ressortir assez vite. Les autorités n’ont retenu aucune charge contre la mère et la sœur. Pour le lieutenant Hall, «elles étaient dans leur bon droit en défendant leur sœur et fille».