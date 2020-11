Pirogues de la mort : le terrible désespoir de la jeunesse sénégalaise

« L’habitude du désespoir est plus terrible que le désespoir lui-même » Albert CAMUS

Le 02 aout 1999, les corps de 2 adolescents guinéens, âgés de moins de 15 ans étaient découverts, à l’aéroport de Bruxelles, dans le train d’atterrissage d’un avion de la Sabena en provenance de Conakry. Dans la lettre retrouvée près du corps des deux victimes (un appel de détresse lancé aux dirigeants européens), les 2 jeunes justifiaient leur acte de désespoir en ces termes » Messieurs les membres et responsables d’Europe, c’est à votre solidarité et votre gentillesse que nous vous appelons au secours en Afrique. Nous manquons de nourriture et d’éducation, et de loisirs…. ». Au-delà de ce témoignage poignant, cette tragédie atroce a révélé l’inconscience, l’incurie et l’incompétence notoire de vils chefs d’état africains immatures et criminels dont la responsabilité est totalement engagée dans la survenance de ce drame. 21 ans après, c’est par milliers que l’océan atlantique engloutit de jeunes africains. Des centaines de jeunes sénégalais (certains sont mineurs âgés de 13 à 16 ans) à bord d’embarcations de fortune qui tentaient de rejoindre les côtes espagnoles ont péri entre septembre octobre 2020 (les mensonges du régime ainsi que les multiples tentatives de manipulation des chiffres, et de dissimulation n’y feront rien).

La reprise du phénomène BARSA –BARSAKH est la preuve de l’échec complet de la politique initiée par le régime moribond de Macky Sall depuis 2012 (le plan Sénégal émergent, une gigantesque arnaque s’est fracassé sous le poids du mensonge). Ces tragédies sans fin sont le signe d’un profond malaise qui ravage une bonne partie de la jeunesse sénégalaise désœuvrée, paupérisée, désespérée, qui ne sait plus à quel saint se vouer et dont le « suicide » est devenu la seule alternative pour fuir la misère et l’extrême pauvreté. Ne nous voilons pas la face : Il n’y a point d’avenir au Sénégal avec le régime de Macky Sall (ni pour les entrepreneurs, ni pour les étudiants, ni pour les jeunes).

Pendant que l’océan atlantique charrie les cadavres de centaines de jeunes adolescents sénégalais, le Sénégal s’enfonce dans les méandres de la mal gouvernance, de la corruption, du népotisme, de l’arbitraire, de la gabegie, et du vol de deniers publics. Alors que les pirogues de la mort se multiplient à un rythme effréné, endeuillant des centaines de familles, dans le désarroi total, l’inconscient Macky Sall (un dirigeant incompétent et irresponsable) concentre toute son énergie à faire des combinaisons politiques, pour s’entourer de transhumants (les prostitués politiques des temps modernes).

Il est grand temps pour les citoyens sénégalais de se mobiliser et de manifester contre le régime de Macky Sall pour réclamer le droit de la jeunesse sénégalaise à une vie décente et à un avenir. Les dirigeants africains sont les premiers bourreaux des africains ; des dirigeants cupides, irresponsables et indignes qui pillent les maigres ressources de leurs pays et se comportent comme de mendiants, implorant les occidentaux pour l’annulation de la dette. Combien faut-il encore de corps dans l’océan ? Sénégalais, indignez-vous !

Seybani SOUGOU